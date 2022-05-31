Мир

Нефтяное эмбарго для России есть! Евросоюз согласовал шестой пакет санкций

Александр Мужичук 31 мая 2022, 09:17

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