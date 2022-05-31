Нефтяное эмбарго для России есть! Евросоюз согласовал шестой пакет санкций

Евросоюзу наконец-то удалось согласовать шестой пакет санкций против России, включая запрет на поставку в ЕС российской нефти. Об этом сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель.
Из-за жесткой позиции Венгрии нефтяное эмбарго не полное.
Из-за жесткой позиции Венгрии нефтяное эмбарго не полное.
Оно касается экспорта двух третей российской нефти, поставляемых морскими путями.
А вот нефтепровод Дружба, по которому энергоносители идут в Венгрию, пока продолжит свою работу.
Кроме того, в шестом пакете санкций предусмотрено отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк.
В то же время лидеры ЕС согласовали выделение Украине 9 млрд евро.
Дискуссии по введению эмбарго на российскую нефть длились около месяца. Под стенами Европарламента собирались сотни митингующих. Они требовали согласовать эмбарго.
This sanctions package includes other hard-hitting measures: de-Swifting the largest Russian bank Sberbank, banning 3 more Russian state-owned broadcasters, and sanctioning individuals responsible for war crimes in #Ukraine#EUCO— Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022
This sanctions package includes other hard-hitting measures: de-Swifting the largest Russian bank Sberbank, banning 3 more Russian state-owned broadcasters, and sanctioning individuals responsible for war crimes in #Ukraine#EUCO
Однако нефтегазовое эмбарго дается нелегко. В Евросоюзе действует принцип единогласия принятия решений всеми странами, которые входят в Союз. Венгрия блокирует все решения, поскольку получает из России 85% своего газа и 60% нефти.
Прокремлевский премьер Венгрии Виктор Орбан говорит, что отмену поставок нефти и газа из России можно приравнять к ядерной бомбе, сброшенной на экономику страны.
Львиную долю дохода от энергоносителей РФ получала именно от доставки нефти, поэтому эксперты посчитали, сколько нефтяное эмбарго будет стоить стране-агрессору.
Снабжение морским транспортом составляет около двух третей российского импорта нефти. Следовательно, когда эмбарго заработает, по подсчетам Bloomberg, Россия будет терять до $10 млрд в год. Это связано с тем, что запрет заставит Россию продавать свою нефть со скидкой в Азию, где она уже продается на $34 за баррель дешевле цен фьючерсных трейдеров на Brent.
Потери для РФ от нефтяного эмбарго:
Украина тем временем дает достойный отпор врагу и уже выиграла спецоперацию. Об этом заявил Алексей Арестович, поэтому нас непременно ждет победа в войне.