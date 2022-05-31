Нефтяное эмбарго для России есть! Евросоюз согласовал шестой пакет санкций

Евросоюзу наконец-то удалось согласовать шестой пакет санкций против России, включая запрет на поставку в ЕС российской нефти. Об этом сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель.

Из-за жесткой позиции Венгрии нефтяное эмбарго не полное.

Оно касается экспорта двух третей российской нефти, поставляемых морскими путями.

А вот нефтепровод Дружба, по которому энергоносители идут в Венгрию, пока продолжит свою работу.

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Кроме того, в шестом пакете санкций предусмотрено отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк.

В то же время лидеры ЕС согласовали выделение Украине 9 млрд евро.

Дискуссии по введению эмбарго на российскую нефть длились около месяца. Под стенами Европарламента собирались сотни митингующих. Они требовали согласовать эмбарго.

This sanctions package includes other hard-hitting measures:



de-Swifting the largest Russian bank Sberbank,



banning 3 more Russian state-owned broadcasters,



and sanctioning individuals responsible for war crimes in #Ukraine#EUCO — Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022

Однако нефтегазовое эмбарго дается нелегко. В Евросоюзе действует принцип единогласия принятия решений всеми странами, которые входят в Союз. Венгрия блокирует все решения, поскольку получает из России 85% своего газа и 60% нефти.

Прокремлевский премьер Венгрии Виктор Орбан говорит, что отмену поставок нефти и газа из России можно приравнять к ядерной бомбе, сброшенной на экономику страны.

Потери России после нефтяного эмбарго

Львиную долю дохода от энергоносителей РФ получала именно от доставки нефти, поэтому эксперты посчитали, сколько нефтяное эмбарго будет стоить стране-агрессору.

Снабжение морским транспортом составляет около двух третей российского импорта нефти. Следовательно, когда эмбарго заработает, по подсчетам Bloomberg, Россия будет терять до $10 млрд в год. Это связано с тем, что запрет заставит Россию продавать свою нефть со скидкой в ​​Азию, где она уже продается на $34 за баррель дешевле цен фьючерсных трейдеров на Brent.

Потери для РФ от нефтяного эмбарго:

около $10 млрд на сокращении поставок;

сокращение добычи на 30%.

Украина тем временем дает достойный отпор врагу и уже выиграла спецоперацию. Об этом заявил Алексей Арестович, поэтому нас непременно ждет победа в войне.