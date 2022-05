Нефтяное эмбарго для России есть! Евросоюз согласовал шестой пакет санкций

Евросоюзу наконец-то удалось согласовать шестой пакет санкций против России, включая запрет на поставку в ЕС российской нефти. Об этом сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель.

Оно касается экспорта двух третей российской нефти, поставляемых морскими путями.

А вот нефтепровод Дружба, по которому энергоносители идут в Венгрию, пока продолжит свою работу.

Кроме того, в шестом пакете санкций предусмотрено отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк.

В то же время лидеры ЕС согласовали выделение Украине 9 млрд евро.

Дискуссии по введению эмбарго на российскую нефть длились около месяца. Под стенами Европарламента собирались сотни митингующих. Они требовали согласовать эмбарго.

