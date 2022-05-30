Спецоперацию РФ мы уже выиграли, войну еще предстоит победить — Арестович

Война в Украине уже давно стала главной повесткой для всего мира, ведь она затрагивает интересы очень многих стран. При этом вопрос победы в этой войне касается не только побед на поле боя, но и побед экономических, дипломатических и так далее.

Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире Фейгин-Live на Youtube.

По словам Арестовича, сейчас можно констатировать: изменились темп, логика, фон происходящих событий, приемы и способы борьбы.

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Российскую спецоперацию мы уже выиграли, а войну еще предстоит победить.

Алексей Арестович прогнозирует, что “эта история, продолжающаяся на всех фронтах, будет долгой — по меньшей мере, несколько месяцев”.

Он подчеркивает: это уже не вопрос, какая армия собьет больше самолетов или уничтожит больше военных. Это вопрос о том, кто победит на дипломатических площадках, где идут энергетические споры; на санкционных площадках; кто победит в информационном сопротивлении с Западом и т.д.

— Мы должны выиграть в информационной среде, дипломатической, в экономическом противостоянии. Украина должна выиграть в соотношении рисков и интернациональных интересов многих стран.

По словам советника главы ОП, речь идет о великой цивилизационной войне, в которой возможности России до сих пор намного превосходят возможности Украины.

Но всем украинцам Арестович советует:

— Нужно выдохнуть, остановиться, посчитать, продышаться. И я вам говорю: смените рамку восприятия этого конфликта.

Эта война задела весь мир! Она уже изменила повестку дня во всем мире.

Война уже давно за пределами тезиса “выиграть на поле боя”, хотя это очень важно. Мы должны победить в мозгах и сердцах людей, принимающих решения, и среди населения этих стран. Конечно, эта задача не из легких, “но пока курс обнадеживающий”, говорит Арестович.

Напомним, ранее представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий посоветовал украинцам не расслабляться раньше времени. Когда закончится война в Украине по мнению Скибицкого — читай по ссылке.