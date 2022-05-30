Спецоперацію РФ ми вже виграли, війну ще належить перемогти — Арестович

Війна в Україні вже давно стала першим питанням для всього світу, адже дотична до інтересів дуже багатьох країн. При цьому, питання перемоги у цій війні стосується не лише поля бою, але й перемог економічних, дипломатичних тощо.

Таку думку висловив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович під час ефіру Фейгін-Live на Youtube.

За словами Арестовича, наразі можна констатувати: змінилися темп, логіка, тло подій, що відбуваються, прийоми та способи боротьби.

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Російську спецоперацію ми вже виграли, а війну ще належить перемогти.

Олексій Арестович прогнозує, що “ця історія, яка триває на всіх фронтах, буде довгою — щонайменше кілька місяців”.

Він наголошує, що це вже не питання того, яка армія зіб’є більше літаків чи знищить більше військових. Це питання того, хто переможе на дипломатичних майданчиках, де точаться енергетичні суперечки; на санкційних майданчиках; хто переможе в інформаційному спротиві з Заходом тощо.

— Перемоги мають бути в інформаційному середовищі, в дипломатичному, в економічному протистоянні. Україна мусить виграти в співвідношенні ризиків та інтернаціональних інтересів дуже багатьох країн.

За словами радника голови ОП, йдеться про велику цивілізаційну війну, в якій можливості Росії досі набагато переважають можливості України.

Натомість всім українцям Арестович радить:

— Треба видихнути, зупинитися, порахувати про себе. І я вам кажу: змініть рамку сприйняття цього конфлікту.

Ця війна зачепила весь світ! Вона вже змінила порядок денний в усьому світі.

Війна вже давно за межами тези “виграти на полі бою”, хоча це надзвичайно важливо. Ми маємо перемоги у мізках і серцях людей, які приймають рішення, та серед населення цих країн. Звісно, це завдання не з легких, але “поки курс обнадійливий”, каже Арестович.

Нагадаємо, раніше представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький порадив українцям не розслаблятися завчасно. Тож, коли завершиться війна в Україні на думку Скібіцького?