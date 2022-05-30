Україна

Спецоперацію РФ ми вже виграли, війну ще належить перемогти — Арестович

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 30 Травня 2022, 23:45
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