Війна триватиме до зими? Вадим Скібіцький про те, чому українцям зарано розслаблятися

Росія накопичила значні резерви, укріплюється на півдні, зокрема на Херсонщині, та продовжує стягувати військових і техніку. Все це свідчить про те, що війна в Україні буде затягуватися.

Таку думку висловив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю Радіо.Свобода.

Коли закінчиться війна в Україні

Завершення війни — це не питання найближчого часу, каже Скібіцький.

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Наразі військове командування поставило перед російською армією завдання оточити українські сили на сході та вийти на кордони Луганської та Донецької областей, каже представник розвідки.

За його словами, російське керівництво коригує плани щомісяця. Але цілком ймовірно, що війна затягнеться до кінця року.

— Путін не відмовляється від своїх планів. Ця війна буде затягуватися.

Наскільки буде затягнута активна фаза — це буде вересень чи жовтень, чи це буде до кінця року — це залежить від нашого спротиву, від стану наших сил оборони та тієї допомоги, яку нам надають.

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Також Скібіцький зазначив, що лунають різні дати щодо ймовірного завершення активної фази війни. Зокрема, 11 вересня в Росії запланований Єдиний день голосування. До цього дня можуть приурочити проведення псевдореферендуму на окупованих територіях.

А 7 жовтня — день народження Путіна. Диктатор святкуватиме 70-річний ювілей, тож йому на свято теж можуть принести певний “подарунок”.

Під кінець року, взимку, буде холодно, і кажуть, що Україна піде на переговорний процес, — говорить Вадим Скібіцький.

Про розгортання війни та плани Путіна

Українська розвідка також має інформацію про те, що різні кола намагалися переконати Путіна не починати війну, але зазнали невдачі.

— Він планує керувати Росією до кінця своїх днів, від сценарію “наступник” президент РФ давно відмовився.

Він нікому не довіряє, нікого не чує. У нього є свої плани, які стосуються відновлення Російської імперії, він це заявив на весь світ, — каже Скібіцький.

Були неодноразові спроби переконати Путіна з боку олігархів, представників економічного блоку РФ, політичного бомонду, іноземних лідерів, але думка російського президента не змінилася.

Це означає, що війна буде довготривалою.

Це людина, яка не хоче здавати свої позиції, — переконаний Скібіцький.

Ситуація на Херсонщині

Тим часом на окупованій Херсонщині ворожі війська почали укріплювати свою оборону.

Будується навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що Російська Федерація хоче залишитися надовго.

Загалом окуповані території дозволяють ворогові розгортати потужне угруповання, яке включає сухопутний, повітряний і морський компонент, та використовувати захоплені залізницю, порти та аеродроми.

Звісно, головний військовий злочинець 20-го сторіччя буде покараний. Читай, де та як судитимуть Володимира Путіна.