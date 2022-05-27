Война продлится до зимы? Вадим Скибицкий о том, почему украинцам рано расслабляться

Россия накопила значительные резервы, укрепляется на юге, в частности, в Херсонской области и продолжает стягивать военных и технику. Все это свидетельствует о том, что война в Украине будет затягиваться.

Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Радио.Свобода.

Когда закончится война в Украине

Завершение войны — это не вопрос ближайшего времени, говорит Скибицкий.

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Военное командование поставило перед российской армией задачу окружить украинские силы на востоке и выйти на границы Луганской и Донецкой областей, говорит представитель разведки.

По его словам, российское руководство корректирует планы ежемесячно. Однако вполне возможно, что война затянется до конца года.

— Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться.

Насколько будет затянута активная фаза — это будет сентябрь или октябрь, или это будет до конца года — это зависит от нашего сопротивления, состояния наших сил обороны и той помощи, которую нам предоставляют.

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Также Скибицкий отметил, что предполагаются разные даты вероятного завершения активной фазы войны. В частности, 11 сентября в России намечен Единый день голосования. К этому дню могут приурочить проведение псевдореферендума на оккупированных территориях.

А 7 октября — день рождения Путина. Диктатор будет праздновать 70-летний юбилей, так что ему на праздник тоже могут принести определенный “подарок”.

К концу года, зимой, будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс, — говорит Вадим Скибицкий.

О развертывании войны и планах Путина

Украинская разведка также располагает информацией о том, что представители различных кругов пытались убедить Путина не начинать войну, но потерпели неудачу.

— Он планирует руководить Россией до конца своих дней, от сценария “приемник” президент РФ давно отказался.

Он никому не доверяет, никого не слышит. У него есть свои планы, которые касаются восстановления Российской империи, он заявил об этом на весь мир.

Были неоднократные попытки убедить Путина со стороны олигархов, представителей экономического блока РФ, политического бомонда, иностранных лидеров, но мнение российского президента неизменно.

Это значит, что война будет продолжительной.

Это человек, который не хочет сдавать свои позиции, — убежден Скибицкий.

Ситуация в Херсонской области

Тем временем на оккупированной Херсонской области вражеские войска начали укреплять свою оборону.

Строится даже не одна и не две, а третья линия обороны. И это говорит о том, что Российская Федерация хочет остаться надолго.

В целом оккупированные территории позволяют врагу развертывать мощную группировку, включающую сухопутный, воздушный и морской компонент, и использовать захваченные железные дороги, порты и аэродромы.

Естественно, главный военный преступник 20-го века будет наказан за свои преступления. Читай, где и как будут судить Владимира Путина.