Специальный трибунал для главного преступника РФ: где и как будут судить Путина?

Российские войска пришли на украинскую землю уничтожить нас как нацию, завоевать и нивелировать наше существование без “русского мира”. Офис Генерального прокурора открыл уже более восьми тысяч дел о нарушении россиянами законов ведения войны.

Кроме того, в Украине работает рекордное количество специалистов международного уголовного права — 42 человека.

Как будут судить военных преступников российской армии и что ждет Путина?

Агент Украины в суде ООН Антон Кориневич рассказал о суде над преступниками России и признании действий РФ геноцидом.

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Наибольшее количество дел должно рассматриваться украинскими национальными судами. Это касается дел большинства российских преступников, в частности, военнослужащих.

Что касается Международного уголовного суда в Гааге, то он, по всей видимости, будет рассматривать дела тех лиц, которых называют big fish: военно-политического руководства РФ. Это те люди, которые будут приговорены за совершение геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.

Высшее руководство РФ: кто же им судья?

Ни национальные суды Украины, ни Международный уголовный суд в Гааге не могут судить людей из высшего руководства России за совершение преступления — агрессии. Именно потому Украина выступает инициатором создания Международного уголовного трибунала. Эта инстанция должна заниматься исключительно преступлением агрессии против Украины и будет дополнять существующие возможности судей.

Какие преступления рассматривают те или иные суды

Следует понимать, что каждая из инстанций рассматривает разные преступные дела.

Международный уголовный суд может рассмотреть следующие преступления:

геноцид;

преступление против человечности;

военные преступления.

В специальном трибунале, когда он будет создан:

агрессия против Украины.

Различный состав преступлений приводит к разной ответственности, а соответственно — к рассмотрению разными судебными звеньями.

Как будут судить Путина?

По мнению Антона Кориневича, президента Российской Федерации будут судить в Международном уголовном суде за преступления против человечности и военные преступления. Эта инстанция наказывает не только исполнителей преступных приказов, но и тех, кто их отдавал.

Специальный трибунал тоже будет судить Владимира Путина и его ближайших соратников.

Президентов государств за преступление агрессии судили только один раз: на Нюрнбергском и Токийском трибуналах.

Геноцид: как доказать вину

Как доказать преступное намерение россиян по уничтожению целого этноса украинцев — дело в двух плоскостях.

Первая плоскость — политико-правовая: это о признании совершения геноцида Верховной Радой Украины и парламентами наших государств-союзников, международных партнеров.

Есть и исключительно юридическая плоскость: это собственно доказательство преступления геноцида в судах. На самом деле ключевым элементом является специальный умысел, намерение уничтожить национальную, расовую или этническую группу. С этим преступлением работать трудно, поэтому следователям и судьям нужно будет “залезть” в голову преступникам, чтобы выяснить причину совершения этого преступления.

Эксперт говорит, что один трибунал уже состоялся в Югославии. О нем мы ранее рассказывали: читай, какие военные трибуналы знал мир за свою историю.