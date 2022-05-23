Спеціальний трибунал для головного злочинця РФ: де і як судитимуть Путіна?

Російські війська прийшли на українську землю винищити нас як націю, скорити та знівелювати наше існування без “руського міра”. Офіс Генеральної прокурорки відкрив уже понад вісім тисяч справ про порушення росіянами законів ведення війни.

Окрім цього, в Україні працює рекордна кількість фахівців міжнародного кримінального права — 42 людини.

Як судитимуть військових злочинців російської армії та що чекає на Путіна?

Агент України в суді ООН Антон Кориневич розповів про суд над злочинцями Росії та визнання дій РФ геноцидом.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Найбільшу кількість справ повинні розглядати українські національні суди. Це стосується справ більшості російських злочинців, зокрема військовослужбовців.

Щодо Міжнародного кримінального суду в Гаазі, то він, вочевидь, розглядатиме справи тих осіб, яких називають big fish: військово-політичного керівництва РФ. Це ті люди, котрі отримають вирок у вчиненні геноциду, злочинів проти людності та воєнних злочинів.

Вище керівництво РФ: хто ж їм суддя?

Ні національні суди України, ні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі не можуть судити людей із вищого керівництва Росії за вчинення злочину — агресії. Саме тому Україна виступає ініціатором створення Міжнародного кримінального трибуналу. Така інстанція має займатися виключно злочином агресії проти України й буде доповнювати ті можливості наявних суддів, які наразі існують.

Які злочини розглядають ті чи інші суди

Варто розуміти, що кожна з інстанцій розглядає різні злочинні справи.

Міжнародний кримінальний суд може розглянути такі злочини:

геноцид;

злочин проти людяності;

воєнні злочини.

У спеціальному трибуналі, коли він буде створений:

агресія проти України.

Різний склад злочину тягне за собою різну відповідальність, а відповідно — розгляд різної судової ланки.

Де судитимуть Путіна?

На думку Антона Кориневича, президента Російської Федерації судитимуть у Міжнародному кримінальному суді за злочини поти людяності та воєнні злочини. Ця інстанція карає не лише виконавців злочинних наказів, а й тих, хто їх віддавав.

Спеціальний трибунал теж судитиме Володимира Путіна та його найближчих соратників.

Президентів держав за злочин агресії судили лише раз: на Нюрнберзькому і Токійському трибуналах.

Геноцид: як довести вину

Як довести злочинний намір росіян знищити цілий етнос українців — справа у двох площинах.

Перша площина — політико-правова: це про визнання вчинення геноциду Верховною Радою України та парламентами наших держав-союзників, міжнародних партнерів.

Є ще виключно юридична площина: це власне доведення злочину геноциду в судах. Дійсно, ключовим елементом є спеціальний умисел, намір винищити національну, расову або етнічну групу. З цим злочином працювати важко, тож слідчим та суддям потрібно буде “залізти” в голову злочинцям, щоб з’ясувати причину вчинення цього злочину.

Експерт говорить, що трибунал уже був і в Югославії. Про нього ми раніше розповідали: читай, які військові трибунали знав світ за свою історію.