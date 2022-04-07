Трибунал і цифрові технології. Розповідаємо, що чекає на військових злочинців Росії

Росіян, які убивали людей на Київщині — знайдуть і покарають!

Це перша війна в історії людства, коли злочини будуть встановлені з точністю до полку, поіменно.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що технології дозволять знайти кожного, більшість убивць уже ідентифіковано за допомогою штучного інтелекту.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Нові імена, свідчення та докази з’являються щогодини. Їх фіксує та розслідує українська прокуратура. Найближчим часом до наших правоохоронців приєднаються детективи з ЄС.

Володимир Зеленський заявив про запуск міжнародного гібридного трибуналу. Цей орган українські правоохоронці створять спільно з європейськими колегами.

Вони юридично доводитимуть злочини кожного російського солдата. І оголошуватимуть його в міжнародний розшук. Суди відбуватимуться в Україні.

Очевидно, що будуть проблеми, поки авторитарний режим не впаде, видати людину на території Російської Федерації. Але вона нікуди не зможе виїхати. До того моменту поки з режимом щось не станеться.

Що ж, на Путіна і росіян чекає Гаага. Раніше ми розповідали про закони ведення війни, усі з яких порушили рашисти.