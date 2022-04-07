Трибунал і цифрові технології. Розповідаємо, що чекає на військових злочинців Росії

Росіян, які убивали людей на Київщині — знайдуть і покарають!
Це перша війна в історії людства, коли злочини будуть встановлені з точністю до полку, поіменно.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що технології дозволять знайти кожного, більшість убивць уже ідентифіковано за допомогою штучного інтелекту.
Нові імена, свідчення та докази з’являються щогодини. Їх фіксує та розслідує українська прокуратура. Найближчим часом до наших правоохоронців приєднаються детективи з ЄС.
Нові імена, свідчення та докази з’являються щогодини. Їх фіксує та розслідує українська прокуратура. Найближчим часом до наших правоохоронців приєднаються детективи з ЄС.
Володимир Зеленський заявив про запуск міжнародного гібридного трибуналу. Цей орган українські правоохоронці створять спільно з європейськими колегами.
Вони юридично доводитимуть злочини кожного російського солдата. І оголошуватимуть його в міжнародний розшук. Суди відбуватимуться в Україні.
Очевидно, що будуть проблеми, поки авторитарний режим не впаде, видати людину на території Російської Федерації. Але вона нікуди не зможе виїхати. До того моменту поки з режимом щось не станеться.
Що ж, на Путіна і росіян чекає Гаага. Раніше ми розповідали про закони ведення війни, усі з яких порушили рашисти.