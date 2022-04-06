Для родичів загиблих від рук окупантів — в Україні запрацювала нова “гаряча лінія”

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 06 Квітня 2022, 23:45
Гаряча лінія для родичів загиблих
Фото: Unsplash

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