Для родичів загиблих від рук окупантів — в Україні запрацювала нова “гаряча лінія”

Відтепер рідні загиблих від збройних дій Росії в Україні мають можливість отримати консультації та роз‘яснення щодо процедури поховання близьких.

Після звільнення населених пунктів Київської області світ побачив докази звірства російських військових.

Сотні вбитих і закатованих українців просто посеред вулиць, у підвалах, домівках. За ці дії Росія відповідатиме і буде покарана.

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У звільнених від рашистів населених пунктах поліцейські цілодобово шукають та ідентифікують загиблих мирних людей.

Тіла жертв військової агресії Росії направляють на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Після проведення необхідних досліджень їх передають родичам для поховання, — розповідає голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Гаряча лінія для родичів загиблих за номером 0 894 201 867 працює цілодобово. Оператори нададуть необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання загиблих українців.

Голова Нацполіції звернувся до громадян з проханням використовувати анонсовану телефонну лінію за призначенням. З усіх інших питань потрібно звертатись за номерами поліції твого регіону.

Перелік телефонів шукай тут.

Багато українців поховані просто біля своїх домівок. Так своїх друзів поховав і житель Бучі Микола. Ми розповідали історію чоловіка, який виживав в замученому росіянами місті.