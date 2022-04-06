Для родичів загиблих від рук окупантів — в Україні запрацювала нова “гаряча лінія”

Відтепер рідні загиблих від збройних дій Росії в Україні мають можливість отримати консультації та роз‘яснення щодо процедури поховання близьких.
Після звільнення населених пунктів Київської області світ побачив докази звірства російських військових.
Сотні вбитих і закатованих українців просто посеред вулиць, у підвалах, домівках. За ці дії Росія відповідатиме і буде покарана.
У звільнених від рашистів населених пунктах поліцейські цілодобово шукають та ідентифікують загиблих мирних людей.
Тіла жертв військової агресії Росії направляють на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Після проведення необхідних досліджень їх передають родичам для поховання, — розповідає голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Тіла жертв військової агресії Росії направляють на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Після проведення необхідних досліджень їх передають родичам для поховання, — розповідає голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Гаряча лінія для родичів загиблих за номером 0 894 201 867 працює цілодобово. Оператори нададуть необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання загиблих українців.
Голова Нацполіції звернувся до громадян з проханням використовувати анонсовану телефонну лінію за призначенням. З усіх інших питань потрібно звертатись за номерами поліції твого регіону.
Перелік телефонів шукай тут.
Багато українців поховані просто біля своїх домівок. Так своїх друзів поховав і житель Бучі Микола. Ми розповідали історію чоловіка, який виживав в замученому росіянами місті.