Для родственников погибших от рук оккупантов — в Украине заработала новая “горячая линия”

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 06 апреля 2022, 23:45
Гаряча лінія для родичів загиблих
Фото: Unsplash

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