Для родственников погибших от рук оккупантов — в Украине заработала новая “горячая линия”

Отныне родные погибших от вооруженных действий России в Украине могут получить консультации и разъяснения относительно процедуры захоронения близких.

После освобождения населенных пунктов Киевской области мир увидел доказательства зверства русских военных.

Сотни убитых и замученных украинцев прямо посреди улиц, в подвалах, домах. За эти действия Россия будет отвечать и будет наказана.

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В освобожденных от рашистов населенных пунктах полицейские сутками ищут и идентифицируют погибших мирных людей.

Тела жертв военной агрессии России направляются на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. После проведения необходимых исследований их передают родственникам для захоронения, – рассказывает глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Горячая линия для родственников погибших по номеру 0 894 20 18 67 работает круглосуточно. Операторы предоставят необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения погибших украинцев.

Глава Нацполиции обратился к гражданам с просьбой использовать анонсированную телефонную линию по назначению. По всем другим вопросам следует обращаться за номерами полиции твоего региона.

Список телефонов ищи здесь.

Многие украинцы похоронены прямо у своих домов. Так своих друзей похоронил и житель Бучи Николай. Мы рассказывали историю мужчины, который выживал в замученном россиянами городе.