Для родственников погибших от рук оккупантов — в Украине заработала новая “горячая линия”

Отныне родные погибших от вооруженных действий России в Украине могут получить консультации и разъяснения относительно процедуры захоронения близких.
После освобождения населенных пунктов Киевской области мир увидел доказательства зверства русских военных.
Сотни убитых и замученных украинцев прямо посреди улиц, в подвалах, домах. За эти действия Россия будет отвечать и будет наказана.
В освобожденных от рашистов населенных пунктах полицейские сутками ищут и идентифицируют погибших мирных людей.
Тела жертв военной агрессии России направляются на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. После проведения необходимых исследований их передают родственникам для захоронения, – рассказывает глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Тела жертв военной агрессии России направляются на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. После проведения необходимых исследований их передают родственникам для захоронения, – рассказывает глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Горячая линия для родственников погибших по номеру 0 894 20 18 67 работает круглосуточно. Операторы предоставят необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения погибших украинцев.
Глава Нацполиции обратился к гражданам с просьбой использовать анонсированную телефонную линию по назначению. По всем другим вопросам следует обращаться за номерами полиции твоего региона.
Список телефонов ищи здесь.
Многие украинцы похоронены прямо у своих домов. Так своих друзей похоронил и житель Бучи Николай. Мы рассказывали историю мужчины, который выживал в замученном россиянами городе.