Рассказы

20 минут, чтобы собрать по частям своего друга. История Николая, не потерявшего человечность в Буче

Даниэла Долотова, редактор сайта 06 апреля 2022, 10:00
Історія Миколи, який не втратив людність у Бучі
Фото: Facebook

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