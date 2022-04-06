20 минут, чтобы собрать по частям своего друга. История Николая, не потерявшего человечность в Буче

Ему 53. Он жил в подвале 34 дня. Ему дали 20 минут, чтобы похоронить одного из своих троих друзей. Для кого-то всего лишь цифры, для Николая это одна жизнь, его собственная.

Родной дом мужчины в Буче, и сейчас это многое говорит. Он заикается, а сказать что-то удается только тогда, когда курит сигарету.

У него была возможность уехать, но решил остаться – работа управдомом в пятиэтажке требует ответственности. Кроме того, в городе остались его три друга.

Первый день боев в Буче принес с собой и первый снаряд, залетевший прямо в окна, пробил стену и застрял в детской кровати. Хорошо, что детей удалось эвакуировать раньше.

Поэтому пришлось с друзьями сразу тушить огонь и спасать стариков и женщин, которых удалось спрятать в подвале. Мужчины тоже перебрались туда жить.

Когда оккупанты ворвались в город и начали устанавливать свои порядки, они вторгались в каждый дом. Раздевали мужчин и искали татуировки, выводили их на улицу. Николаю и двум его друзьям, Леониду и Сергею, было более 50 лет.

Другому их другу было меньше. Его звали Леонид, он стал первым, кого похоронил Николай. Оккупанты сказали, что он, учитывая возраст, еще может воевать, поэтому выстрелили прямо в голову. На этом месте до сих пор виднеется пятно крови.

Теперь Леонид всегда дома, его могила прямо на дворе под домом возле трансформаторной будки.

Через несколько дней усилились бои, а Николаю пришлось хоронить еще одного друга. Сергей вышел на пару минут на улицу, чтобы перекурить. Вместо этого получил шар, без слов и предупреждений.

Оккупанты с течением времени становились все более жестокими, словно совсем взбесились. Поэтому выходить из подвала стало абсолютно небезопасно. Люди решили полностью запереться.

Вероятно, россияне хотели расстрелять абсолютно всех, когда стало ясно, что им придется отступить. Когда им не удалось выбить двери, они бросили гранату.

Последний друг — Леонид — пытался держать входную дверь. После взрыва была долгая тишина. Через сутки оккупанты постучали и сказали, что у Николая есть 20 минут, чтобы все убрать.

На окровавленной лестнице он увидел тело друга, по частям. Голову оторвало, а ноги разбросало.

Николай собрал все, что осталось от Леонида, в пакет. Выкопал третью могилу, как смог, и похоронил последнего друга.

После того как российские террористы покинули Бучу, он переживает только за то, чтобы именно это захоронение не размыло дождем.

Несмотря на боль и полный ужас, Николай сохранил самое важное в себе – человечность. Мужчина сам стал воплощением этого слова.

Он плачет от того, что его наконец слушают, а он может поделиться своей болью, которая не заставила его превратиться в другого человека. Он стал одним из лучших воплощений слова “человек”.

Напомним, ранее мы рассказывали историю обычной семьи, которая провела три недели в аду.