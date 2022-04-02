Чернигов — второй Мариуполь: история простой семьи, которая провела три недели в аду

С начала войны российские военные начали уничтожать древний город Чернигов и его жителей. С каждым днем ​​ситуация ухудшалась и наконец дошло до гуманитарной катастрофы.

Это история жительницы Чернигова Любы Иващенко и ее семьи, которые провели три недели в фактически блокадном городе, прячась в подвалах почти без еды, воды, света, газа и отопления.

Первый день войны

В семь утра 24 февраля Любе позвонил брат и рассказал, что началось полномасштабное вторжение. В районе, где жила женщина, в то время было спокойно. Сирен не было слышно.

Любовь смотрела на своих детей, безмятежно спавших в кроватях, и плакала. Страх и беспомощность сковывали разум. Что делать? Бежать из города или оставаться?

В сердце теплилась надежда на то, что наши войска отразят наступление и война закончится, так и не начавшись.

Почему семья не эвакуировалась сразу

Как и все украинцы, семья Любы решала, как действовать дальше, взвешивала все риски, сомневалась. Длинная дорога, безусловно, была бы для детей в тягость. Да и куда ехать?

Колебания и медлительность привели к потере драгоценного времени. Впереди семью ждали три недели ада.

Теперь, оглядываясь назад, женщина корит себя за нерешительность из-за которой семья вовремя не уехала из Чернигова.

Двухлетняя дочь Катюша была вынуждена более двух недель ночевать в холодном подвале, дышать пылью, голодать и болеть.

А старший сынишка стал молчаливым и только иногда спрашивал родителей, все ли будет хорошо. Мама успокаивала ребенка, но сама уже не верила в хорошие новости.

Каждый день ситуация в Чернигове ухудшалась. Наконец, на третий день войны, семья решила бежать из города. У женщины с мужем был свой автомобиль с полным баком горючего, они были готовы выезжать.

Однако глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что все выезды из города заминированы и ехать опасно. Впоследствии стало известно, что взорвали автомобильный мост через реку Десна — главный выезд из города.

Семья осталась в городе.

Неудачная попытка спасения

Однажды, когда Любовь с детьми и мужем сидели в подвале, в их дом попал снаряд. В одном из подъездов вырвало балконы, в квартирах вылетели окна, в стене дома появилась дыра.

К счастью, квартиру Иващенко не задело, но возвращаться туда уже было страшно.

Семья снова попыталась бежать. Однако их авто, как и сотни других, уже не выпустили из города — под Черниговом шел бой.

Снова потеря надежды на спасение и снова холодный подвал.

Подземное выживание

Первые дни войны во время сирен семья просто сидела у входа в квартиру. Спускались в подвал на несколько часов, а ночевали дома.

Любовь не могла спокойно спать и постоянно слушала, не раздается ли сирена, не слышно ли взрывов. Вдруг что — сразу бежала к окну. Тогда еще люди не боялись включать свет в квартирах вечером и освещенные окна немного успокаивали.

Но потом рашисты разбомбили многоэтажки в центре Чернигова. Брат женщины в то время был недалеко в подвале. Он побежал в дом бабушки, который пострадал. Это был первый раз, когда в городе погибло столько людей одновременно.

Брат рассказывал об оторванных конечностях и мертвых телах, лежавших на улицах. Тогда еще было электричество, и можно было смотреть несколько каналов, на которых показывали кадры разрушенных домов. То же самое и еще хуже можно было увидеть в интернете.

В этот момент к каждому пришло понимание, что такое война. Черниговцы заполонили подвалы и укрытия.

С конца первой недели семья фактически “переехала” в подвал. Обустроили его, как могли: на земляной пол постелили каремат, сверху положили надувной матрас. Принесли из квартиры одеяла и подушки. Сделали там запасы продовольствия и воды.

Ночевать было очень холодно. Температура на улице была -8, в подвале примерно столько же. Приходилось одевать на себя 3-4 кофты, несколько брюк, куртки и шапки, накрываться одеялами.

Но и это не спасало — все равно ночью просыпались от холода.

Тем временем артиллерийские обстрелы становились все ближе, ракетные — все учащались, а самолеты каждую ночь сбрасывали бомбы и разрушали Чернигов.

Дети и война

Страшно смотреть, как дети становятся бледными, вялыми и молчаливыми от ужасов войны. Доченька Катя перестала интересоваться игрушками, которые ей дарили соседи. Им тоже пришлось переехать в подвал.

Сначала девочка плакала, когда приходилось идти в укрытие. А потом привыкла. С серьезным и грустным лицом сама несла маме свою одежду, потому что знала, что нужно спускаться в подвал.

Еда и вода

Муж Любы только дважды за эти три недели смог попасть в ближайший супермаркет. Ему приходилось стоять в очереди по несколько часов, чтобы зайти в почти пустые торговые залы.

Брал то, что осталось. В ассортименте магазина были только дорогие консервы, шоколад, сухие завтраки для детей, печенье. Из мясного остался только нереально дорогой хамон.

Любовь обычно готовила большие кастрюли каких-нибудь каш или вермишели. Однако потом исчез газ и варить стало невозможно.

Но семье повезло, потому что друзья отдали рабочую электрическую плитку и кипятильник.

Проблема оставалась с едой для Катюши. Для нее разводили детскую смесь в бутылочке, но она быстро заканчивалась. Купить ее уже было негде.

С каждым днем ​​угроза голода становилась все более реальной и ощутимой. За все время семья получила всего несколько раз продуктовые наборы от волонтеров, но их катастрофически не хватало.

Деньги у семьи были, однако на них нельзя было приобрести даже буханку хлеба. Они превратились в ненужные бумажки.

Вода в доме исчезала несколько раз. Первый раз коммунальщикам удалось ее восстановить, но уже через несколько дней она снова закончилась в кранах. Теперь уже насовсем.

Любовь успела заранее сделать запасы: набирала воду в бутылки, банки, ведра, кружки и т.д.

Без воды местные хлебозаводы перестали выпекать хлеб. В городе оставалась только электроэнергия.

Последняя капля в чаше терпения

Наконец в Чернигове исчезло все: электричество, вода, газ и свет. В городе почти не было мобильной связи и Интернета.

Сирены перестали выть, но тишина пугала еще больше. Люди узнавали о ракетных ударах или обстрелах непосредственно, когда слышали их свист в воздухе.

Русские прибегали к неслыханным зверствам: стреляли прямо по мирным жителям, когда они стояли в очереди за хлебом и водой.

Отходить от дома было опасно, но не делать этого было невозможно. Чтобы хоть что-нибудь приготовить из еды, нужно было обустроить костер возле подъезда.

Дровами были деревянные рамы балконов, которые разбили бомбы.

Вырваться из ада

В какой-то момент Любовь почувствовала, что все, больше так жить нельзя. Нужно спасать себя и детей. Выезжать было рискованно, ведь “зеленых коридоров” из города так и не было.

Но семья узнала от знакомого в терробороне, как можно вырваться из Чернигова и куда ехать дальше.

На дороге ситуация ежечасно менялась. Тем путем, который выбрала Любовь с мужем, сегодня уже вряд ли можно передвигаться.

Это большой риск, поэтому решение о самостоятельной эвакуации каждый должен принимать сам.

Спустя трое суток Иващенко добрались до безопасного места, где теперь пытаются оправиться от того, что им пришлось пережить.

С первых дней войны Чернигов стал северной крепостью Украины и щитом Киева. Городу удается уже больше месяца сдерживать нашествие русских орков. Читай, какая ситуация сейчас в Чернигове.