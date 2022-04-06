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20 хвилин аби зібрати по частинах свого друга. Історія Миколи, який не втратив людяність у Бучі

Даніела Долотова, редакторка сайту 06 Квітня 2022, 10:00
Історія Миколи, який не втратив людність у Бучі
Фото: Facebook

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