У повітрі запах смерті — як живе звільнена Буча сьогодні

Буча продовжує оговтуватися після жахів, пережитих під час російської окупації. Часом важко описати те, що людям довелося пережити й на що варвари перетворили сучасне містечко.

Попри те, що Буча вже п’ять днів, як звільнена, тут у повітрі й досі відчувається запах страху, війни й смерті. На розмінованих вулицях знаходять нові тіла закатованих та вбитих українців.

У Бучі також знайшли братську могилу. Невідспівані за церковними обрядами, неоплакані рідними та поховані без домовини. Їх росіяни розстрілювали на вулицях, у власних будинках і в автівках. А потім тіла просто звозили в одну яму.

Скільки саме вбитих і закатованих у братській могилі достеменно не відомо. Та місцеві кажуть, щонайменше 50-60 людей.

За перші дні деокупації лише у Бучі було знайдено понад 400 загиблих мирних жителів. Дивися, як сплюндроване і закатоване нелюдами місто намагається оговтатися.

Проте росіяни вчиняють злочини не лише на Київщині. Дивися, як живе Херсон сьогодні: новини від мешканців окупованого Херсона.