В воздухе запах смерти — как живёт освобождённая Буча сегодня

Буча продолжает приходить в себя после ужасов, пережитых во время российской оккупации. Иногда трудно описать то, что людям пришлось пережить и во что превратили современный городок варвары.

Несмотря на то, что Буча уже пять дней, как освобождена, здесь в воздухе до сих пор чувствуется запах страха, войны и смерти. На разминированных улицах находят новые тела замученных и убитых украинцев.

В Буче также нашли братскую могилу. Неотпетые по церковным обрядам, неоплаканные родными и похороненные без гроба. Их россияне расстреливали на улицах, в собственных домах и в машинах. А потом тела просто свозили в одну яму.

Сколько именно убитых и замученных в братской могиле точно неизвестно. Но местные говорят, по меньшей мере, 50-60 человек.

За первые дни деоккупации только в Буче было найдено более 400 погибших мирных жителей. Смотри, как разоренный и замученный извергами город пытается оправиться.

Однако россияне совершают преступления не только в Киевской области. Смотри, как живет Херсон сегодня: новости жителей оккупированного Херсона.