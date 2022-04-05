О чем молчит Херсон — репортаж из оккупированного рашистами украинского города

— Мам, ну может пора, давай заберем тебя. Волонтеры смогут увезти?

— Доченька, ну перестань, у нас здесь все спокойно.

Вероятно, такой ответ слышали десятки сыновей и дочерей, у которых родители остались в Херсоне. На первый взгляд, город производит впечатление, будто там смогли договориться мирные жители и оккупанты. Но только на первый взгляд. От новостей, которые появляются время от времени из оккупации, становится действительно жутко.

Репрессии в Херсоне

Я видела это в собственных окнах, — рассказывает Елена (63 года). Ее имя, как и всех херсонцев, которые помогали в создании этого материала, изменено из соображений их безопасности.

— Они выносили из соседнего дома все: и мебель, и технику с выдранными шнурками, просто с корнями. Пожалуй, много там ценного было. Грузили в бус. А кто там живет, я знаю. Это “сбушник” из того здания, которое разбомбили из танков. Сам он скрылся. Может, убежал, а может, забрали.

За время оккупации в городе проходят тихие зачистки. Они начинались с проверок домов, где жили воины и ветераны АТО, сотрудники СБУ и полицейские.

На блокпостах оккупанты и сейчас заставляют раздеваться мужчин, проверяя их на наличие патриотических татуировок. Репрессии ведутся и против местных блогеров-активистов. Самая громкая история случилась недавно с Константином Рыженко. Он исчез и несколько суток не выходил на связь. Как оказалось, парня похищали. Сейчас он скрывается.

Украинское телевидение в городе давно не работает. Орки подключили русскую пропаганду. Однако смотреть украинские каналы все же можно с помощью нескольких провайдеров.

Вероятно, “нажали” и на представителей местных телеграм-каналов, потому что их активность уменьшилась до нескольких скромных новостей в день.

По городу ходят слухи и о пропавших девушках. Нам подтвердили это местные жители. Однако конкретных имен и историй нет. Но молодым девушкам настоятельно рекомендуют не выходить самим даже днем.

Обычная жизнь в городе

После первого “шока” оккупации город ожил вместе с запуском общественного транспорта: как троллейбусов, так и привычных маршруток. Они, правда, подорожали с 8 до 10 грн. И пока ходят только до 15:00.

Ходят и автобусы в ближайшие деревни вокруг. В пригород Олешки можно добраться через Антоновский мост, пройдя несколько блокпостов, где есть вероятность проверки документов и телефонов.

Из них лучше заблаговременно удалить провоцирующую информацию и переписку.

С начала оккупации в городе проблема с наличными деньгами. К банкоматам обычно очереди.

Доллар взлетел в цене до космических 40 грн, но валюту все равно не купить. Большинство обменников закрыто.

Магазины и супермаркеты работают, но найти нужный товар становится все труднее. Полки чаще пусты, чем наоборот.

Ситуация сложная, — рассказывает Александр (36 лет). — Допустим, в АТБ подвезли товар. Тот, кто быстрее зайдет, скупает в три раза больше. Потом будет продавать на рынке в два раза, а то и втрое дороже. И это несправедливо, потому что привезли на всех.

Херсонцев спасает то, что регион всегда был аграрным. Так что овощей хватало. Сейчас на рынке именно их цена выросла, но не критично.

Появилась и первая зелень. То, что должно было поехать в столицу и разъехаться по стране, пока кормит свой регион.

Из того, что подорожало больше всего — сахар, он взлетел с 30 до 100 грн.

Подсолнечное масло в такую ​​же цену. Свинина и сало со 150 грн выросли до 250, говядина — до 300.

Сейчас мясо можно купить только на местных базарах у фермеров, просто терзающих туши на огромные части.

Появилась на прилавках и рыба. Местные говорят, что это работа браконьеров, которых сейчас уже не контролирует рыбная инспекция.

— У нас есть подозрение, что орки подвозят товары из Крыма, а здесь их переупаковывают и продают, — рассказывает Александр. — Это касается сыпучих, сахара тоже. А еще у нас откуда-то появляются бананы. И они не из местных складов, потому что были бы черными. А с виду свежие как обычно.

С чем в Херсоне критическая ситуация?

Самый первый и самый большой дефицит в городе — лекарства. Кончились препараты для химиотерапии, лекарства от давления, инсулин и гормональные препараты.

В начале люди спасались, используя даже просроченные таблетки, сейчас и их не найти.

Их пытаются завозить волонтеры. Но это менее 10% от потребностей города.

Знаю, что ребята-волонтеры с машиной, полной лекарств, буквально вчера ехали с николаевского направления. Авто остановили россияне и забрали не только лекарства, но и машину, не бус какой-то, а обычную легковушку. И нигде об этом не слышно. Я знаю, потому что это мои друзья, — рассказывает Валентин (42 года).

Волонтеры работают и с подвозом продуктов для наиболее уязвимых верств населения. Из-за повышения цен некоторым просто не хватает денег на еду.

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Обостряет ситуацию и то, что в городе нет работы. Большой торговый центр Фабрика сожгли оккупанты, торговый центр Адмирал ограбили.

А ЦУМ просто закрылся, потому что находится возле горсовета и есть вероятность, что туда могут заглянуть люди с автоматами.

Были разграблены и несколько крупных сетей бытовой техники, разгромлены кофейни и рестораны. Все они давали городу рабочие места и возможность заработать.

В воскресенье в Херсоне традиционно митинг в поддержку Украины. На настроение людей не влияет даже русская пропаганда.

Мы пообщались с мужчиной, у которого на одном из последних митингов попала светошумовая граната. Он отделался легкими ожогами, но откровенно признался, намерен продолжать ходить на собрание и выражать свою позицию.

Это только маленькое ранение. Через неделю пройдет. Я хочу жить в своем городе спокойно, как это было до оккупации. Это не повод останавливаться и опускать руки.

Напомним, городской глава Игорь Колыхаев рассказал, как Херсон сопротивляется оккупантам.