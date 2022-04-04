Херсон сегодня — как живет оккупированный город

Херсонщина продолжает сопротивляться оккупантам. Люди не перестают выходить на улицы.
Городской глава Херсона Игорь Колыхаев рассказал о ситуации в городе.
Местные жители на мирных митингах провозглашают свою позицию: Херсон – это Украина. Я благодарен каждому жителю города за четкую позицию.
Местные жители на мирных митингах провозглашают свою позицию: Херсон – это Украина. Я благодарен каждому жителю города за четкую позицию.
Прокомментировал городской голова и информацию о создании оккупантами так называемой “ХНР”:
Информации нет, все утихло.
Информации нет, все утихло.
В аптеках ограничено количество медикаментов, в больницах запас на две недели. Николаевские волонтеры помогают в обеспечении. Больше о ситуации в области и городе узнай в видео.