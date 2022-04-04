Херсон сьогодні — як живе окуповане місто

Херсонщина продовжує чинити опір окупантам. Люди не перестають виходити на вулиці.

Міський голова Херсону Ігор Колихаєв розповів про ситуацію в місті.

Містяни на мирних мітингах виголошують свою позицію: Херсон – це Україна. Я вдячний кожному мешканцю міста за чітку позицію.

Колихаєв також прокоментував чутки про створення окупантами так званої “ХНР”:

Інформації немає, все затихло.

В аптеках обмежена кількість медикаментів, у лікарнях запас є на два тижні. Миколаївські волонтери допомагають із забезпеченням. Більше про ситуацію в окупованому нині місті дізнайтеся у відео.