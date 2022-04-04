Одеса оговтується від ракетного удару. Ситуація в регіоні зараз

Напередодні о пів на п’яту ранку мешканці одного з мікрорайонів Одеси здригнулись від вибухів. Російські військові поцілили у сховище нафтопродуктів.

За даними військової адміністрації, по місту окупанти випустили крилаті ракети. Дві з них вдалося збити нашій ППО, решта потрапила в сховище.

Одразу після вибухів посадовці просять так званих блогерів не викладати ураженого об’єкту та не ставати коригувальниками ворога. Проте деякі все ж не чують, тому працівники СБУ оперативно знаходять спритників.

Дії таких блогерів правоохоронці кваліфікують як диверсію і нагадують про кримінальну відповідальність за публікацію подібних до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України також ухвалила законопроект про відповідальність за поширення інформації про переміщення або ж розташування військової допомоги та ЗСУ в умовах воєнного стану.