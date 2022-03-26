Від 3 до 12 років: як в Україні каратимуть за “вибухонебезпечний контент” у соцмережах

Колись були часи, коли ми могли просто дивуватись зацикленості уваги на соцмережах і трохи обурюватись беззмістовності контенту. Однак все змінюється, й у період активної фази війни ворог таки знайшов сенс свого перебування на різних платформах, чого не можна сказати щодо підстав його перебування в Україні.

Сьогодні дехто українців знімає на камеру роботу ППО, оперативні результати потрапляння російських ракет та місця розміщення ЗСУ, забуваючи про загрозу, що постійно нависає над нами. Вже сотні та тисячі разів уряд, військові та СБУ закликали не публікувати дані про обстріли та перебування нашої техніки.

Однак все змінилось після невеликого безглуздого відео з українською технікою, коли був зруйнований ТРЦ у Подільському районі Києва, а вісім людей загинуло. Саме завдяки “вибуховому контенту” у соцмережах російські окупанти часто корегують свої удари та шукають нових жертв.

Тому 24 березня Верховна Рада України ухвалила законопроект про відповідальність за розміщення подібних даних та несанкціоноване поширення інформації про переміщення військової допомоги або ЗСУ в умовах воєнного стану.

Тепер за свої вчинки повинні будуть відповідати блогери, які намагаються “хайпонути” на темі війни та намагаються на ній нажитись, набравши якомога більше переглядів.

Їм світитиме до восьми років позбавлення волі, а за співпрацю з ворогом – до 12. Залишилось лише дочекатись ухвалення закону та набрання чинності.

Генпрокурорка України Ірина Венедіктова розповіла, що раніше ми часто спостерігали, як після обговорення пошкоджень і місцевостей у соціальних мережах, ворог використовував цю інформацію. Страждали і військові, і цивільні через це.

– Ця шкода вимірюється людськими життями, тому Рада ухвалила нові статті.

Згідно із законом, до Кримінального Кодексу України має додатись стаття 114-2, що передбачає позбавлення волі на строк:

Від трьох до п’яти років

За розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну.

У разі, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України, або без отримання письмового дозволу Генерального штабу Збройних сил України на її розповсюдження, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Від п’яти до восьми років

За розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших військових формувань України.

У разі, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України, або без отримання письмового дозволу Генерального штабу Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Від восьми до дванадцяти років

За розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших формувань, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або з корисливих мотивів.

Або ж з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України чи незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як не потрапити на гачок корегувальника вогню ворожих військ.