Потужний обстріл ТРЦ в Києві: все, що відомо, та відео з місця подій

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну куди лише не намагалася дотягнутися кривава рука диктатури своїми смертоносними ракетами. У ніч проти понеділка, 21 березня, ворог продовжив атакувати столицю, не покидаючи своїх безглуздих задумів.

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів про наслідки ракетних ударів по столиці України.

Вночі рятувальники довго гасили пожежу в Подільському районі, де в результаті обстрілів згорів торговий центр, пошкоджено шість житлових будинків.

На жаль, три з них більше не придатні до життя.

Внаслідок обстрілу російських військ загинули восьмеро людей, ще одна людина поранена. Також пошкоджено приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків.

Фото з місця події дивись далі:













Забруднення повітря

Через пожежу після ракетного удару в столиці та області спостерігається забруднення повітря. Тому прохання до киян — вікна не відкривати.

Якщо необхідно вийти на вулицю, захистити легені можна, надягнувши медичний респіратор ffp2.

Комендантська година

Відсьогодні, 21 березня, із 20:00 у Києві та Київській області запроваджується посилена комендантська година. Вона триватиме до 07:00 23 березня.

Магазини, аптеки, заправки, установи 22 березня не працюватимуть.

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Виходити можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття.

Містом можна пересуватися лише транспортом зі спецперепустками, дотримуючись правил воєнного стану.

Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп.

Звернення до киян

Не знімайте та не викладайте відео пересування української військової техніки, блокпостів та охорони стратегічних об’єктів. Не допомагайте ворогу!

Дотримуємось правил воєнного стану. Віримо в наші Збройні сили!

Разом вистоїмо! Слава Україні!

Незважаючи на руйнівні “випади” ворога, Київ починає потроху оживати. У застосунку Київ цифровий можна побачити, що і як працює.

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