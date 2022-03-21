Украина

Мощный обстрел ТРЦ в Киеве: все, что известно и видео с места событий

Даниэла Долотова, редактор сайта 21 марта 2022, 13:22

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0:02:26
Війна в Україні 21.03.22
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