Мощный обстрел ТРЦ в Киеве: все, что известно и видео с места событий

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину куда только не пыталась дотянуться кровавая рука диктатуры своими смертоносными ракетами. В ночь на понедельник, 21 марта, враг продолжил атаковать столицу, не оставляя своих нелепых замыслов.

Городской голова Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях авиаударов в столице Украины.

Ночью спасатели долго тушили пожар в Подольском районе, где в результате обстрелов сгорел торговый центр, повреждены шесть жилых домов.

К сожалению, три из них больше не пригодны к жизни.

В результате ракетного удара погибли 8 людей, один человек ранен. Также повреждены помещения двух школ и двух детских садов.













Загрязнение воздуха

Из-за пожаров после обстрела в столице и области наблюдается загрязнение воздуха. Потому просьба для киевлян — не открывать окна.

Если нужно выйти на улицу, защитить легкие можно, надев медицинский респиратор ffp2.

Комендантский час

С сегодняшнего дня, 21 марта, с 20:00 в Киеве и Киевской области вводится усиленный комендантский час. Он продлится до 07:00 23 марта.

Магазины, аптеки, заправки, заведения 22 марта работать не будут.

Читать по теме Как добраться на другой берег Киева? Рассказываем о челночных поездах и работе метро С сегодняшнего дня заработало альтернативное сообщение между правым и левым берегами столицы.

Выходить можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия.

По городу можно передвигаться только транспортом со спецпропусками, соблюдая правила военного положения.

Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп.

Обращение к киевлянам

Не снимайте и не выкладывайте видео передвижения украинской военной техники, блокпоста и охраны стратегических объектов. Не помогайте врагу!

Соблюдаем правила военного положения. Верим в наши вооруженные силы!

Итого выстоим! Слава Украине!

Несмотря на мощные вражеские обстрелы, Киев начинает понемногу оживать. В приложении Киев Цифровой можно увидеть, что и как работает.

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