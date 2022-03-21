Мощный обстрел ТРЦ в Киеве: все, что известно и видео с места событий

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину куда только не пыталась дотянуться кровавая рука диктатуры своими смертоносными ракетами. В ночь на понедельник, 21 марта, враг продолжил атаковать столицу, не оставляя своих нелепых замыслов.
Городской голова Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях авиаударов в столице Украины.
Ночью спасатели долго тушили пожар в Подольском районе, где в результате обстрелов сгорел торговый центр, повреждены шесть жилых домов.
Ночью спасатели долго тушили пожар в Подольском районе, где в результате обстрелов сгорел торговый центр, повреждены шесть жилых домов.
К сожалению, три из них больше не пригодны к жизни.
В результате ракетного удара погибли 8 людей, один человек ранен. Также повреждены помещения двух школ и двух детских садов.
Из-за пожаров после обстрела в столице и области наблюдается загрязнение воздуха. Потому просьба для киевлян — не открывать окна.
Если нужно выйти на улицу, защитить легкие можно, надев медицинский респиратор ffp2.
С сегодняшнего дня, 21 марта, с 20:00 в Киеве и Киевской области вводится усиленный комендантский час. Он продлится до 07:00 23 марта.
Магазины, аптеки, заправки, заведения 22 марта работать не будут.
Выходить можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия.
По городу можно передвигаться только транспортом со спецпропусками, соблюдая правила военного положения.
Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп.
Не снимайте и не выкладывайте видео передвижения украинской военной техники, блокпоста и охраны стратегических объектов. Не помогайте врагу!
Соблюдаем правила военного положения. Верим в наши вооруженные силы!
Итого выстоим! Слава Украине!
Несмотря на мощные вражеские обстрелы, Киев начинает понемногу оживать. В приложении Киев Цифровой можно увидеть, что и как работает.
Заработал даже первый бесплатный ресторан для пенсионеров Паляниця. Читай, как в столице возобновляют работу предприниматели.