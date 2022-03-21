Як дістатися на інший берег Києва? Розповідаємо про човникові потяги та роботу метро

Уже від сьогодні, 21 березня, дістатися з одного берега Києва на інший буде легше. Для цього Укрзалізниця запустила човникові рейси.

Про це повідомляє прес-служба компанії на офіційному Telegram-каналі.

Перевізник каже про рейс Дарниця — Святошин через Святошин, Борщагівку, Караваєві Дачі, Видубичі.

Поїзди будуть зручними для трансферу до Центрального залізничного вокзалу, поки червона лінія метро працює з обмеженнями, а автосполучення між берегами ускладнене, — пояснюють в УЗ.

Як курсуватимуть човникові потяги в Києві

Зі станцій Дарниця та Святошин потяги вирушатимуть щогодини, починаючи від 07:30. Останні рейси — о 18:30.

Вартість проїзду — 15 грн. Квиток на човниковий потяг можна придбати в офіційному чат-боті Укрзалізниці або у роз’їзного касира на борту.

Початково компанія формує потяг з шести вагонів, утім їхню кількість може бути збільшено залежно від попиту.

Чи перевозить метро на інший берег Києва

Нагадаємо, тимчасово столична підземка перевозить пасажирів за такими напрямками:

червона лінія від станції Шулявська до Університету;

зелена лінія від ст. Сирець до Видубичів і від ст. Славутич до Червоного хутора;

синя гілка — від Героїв Дніпра до Теремків (без зупинок на Майдані Незалежності та Площі Льва Толстого).

Зупинок на станціях Золоті ворота, Палац спорту, Кловська теж немає.

Попри періодичні обстріли, столиця потроху оживає — у Києві запрацювали кафе, салони краси, спортзали та доставка їжі.