Как добраться на другой берег Киева? Рассказываем о челночных поездах и работе метро

Уже с сегодняшнего дня, 21 марта, добраться с одного берега Киева на другой будет легче. Для этого Укрзализныця запустила челночные рейсы.

Об этом сообщает пресс-служба компании на официальном Telegram-канале.

Поезда будут курсировать между станциями Дарница — Святошино через Святошино, Борщаговку, Караваевы Дачи, Выдубичи.

— Поезда будут удобны для трансфера до Центрального железнодорожного вокзала, пока красная линия метро работает с ограничениями, а автосообщение между берегами затруднено, — объясняют в УЗ.

Как будут курсировать челночные поезда в Киеве

Со станций Дарница и Святошино поезда будут отправляться ежечасно, начиная с 07:30. Последние рейсы в 18:30.

Стоимость проезда — 15 грн. Билет на челночный поезд можно приобрести в официальном чат-боте Укрзализныци или у разъездного кассира на борту.

Изначально компания формирует поезд из шести вагонов, однако их количество может быть увеличено в зависимости от спроса.

Возит ли метро на другой берег Киева

Напомним, временно столичная подземка перевозит пассажиров по следующим направлениям:

красная линия от станции Шулявская до Университета;

от станции Шулявская до Университета; зеленая линия от ст. Сырец в Выдубичи и от ст. Славутич в Красный хутор;

от ст. Сырец в Выдубичи и от ст. Славутич в Красный хутор; синяя ветка — от Героев Днепра до Теремков (без остановок на Майдане Незалежности и Площади Льва Толстого).

Остановок на станциях Золотые ворота, Дворец спорта, Кловская тоже нет.

Несмотря на периодические обстрелы, столица понемногу оживает — в Киеве заработали кафе, салоны красоты, спортзалы и доставка еды.