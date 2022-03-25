Наші ЗСУ звільняють їх генералів грузом 200. Данілов про з’ясування стосунків російського керівництва

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про загальну ситуацію на фронті, моральний стан військово-політичного керівництва ворога, обстановку у Маріуполі та введення рублів у Херсонській області.

Іде з’ясування стосунків всередині військово-політичного керівництва РФ. Зараз там доволі напружена ситуація.

Всі доводять, що не вони винні в тому, що за 4 дні не взяли Київ, як вони рапортували перед своїм фюрером.

Зараз там є звільнення частини генералів, а іншу частина частину наші Збройні сили звільняють грузом 200. На нас це ніяк не впливає.

Вони зараз будуть переформатовуватися. У них не вдалося швидко захопити нашу країну. Але це не значить, що загроза зникла, вони склали руки й підняли білий прапор.

До цього ще треба почекати та попрацювати трошки. Але ми чітко усвідомлюємо, що перемога буде за нами.

Окрім того, Олексій Данілов повідомив, що відвідав Харків за дорученням Володимира Зеленського.

Харків живе. Взяти місто, яке обороняють такі хлопці і дівчата, неможливо.

Що ж стосується Маріуполя, то він для них, як червона ганчірка. Якими потрібно бути нелюдами, щоб з такого мирного міста робити те, що вони зробили.

Спроба введення дерев’яних рублів на території Херсонської області в очах окупантів робиться нібито для того, щоб люди нібито звикали до них. Але це така маніпулятивна річ, яка не приживеться на території нашої країни й дуже швидко зникне.

Що ж стосується тих, хто ще має примарну надію на те, що окупантам на нашій рідній землі щось світить, окрім пекла, підуть під суд за статтею за колабораціонізм. Читай, як каратимуть зрадників.