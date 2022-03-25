Дали прочухана у Запоріжжі: міста протистоять, а ЗСУ звільняють

Російські війська вже понесли купу втрат, а Запоріжжя влаштувало окупантам чергову “теплу” зустріч.

Українська армія змогла знищити купу ворожої техніки та відвоювати свою територію.

Український прапор

Тепер український прапор майорить над Малинівкою. Це село розташоване поблизу тимчасово окупованого міста Пологи, яке страждає від самого початку російської навали.

Мер Малинівки Володимир Шин зауважує, що гуманітарна катастрофа вже давно в самому місті та ще двох прилеглих селах: Любимівці та Новозлатополі.

Води, хліба не дають, немає гуманітарних завозів та ліків.

“Тепла” зустріч у порту Бердянська

А напередодні в порту Бердянська українські військові знищили десантний корабель окупантів. Щоправда, Саратов, а не Орськ, як повідомлялося раніше.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про значні втрати Росії, які пішли на дно разом із судном.

На борту було близько 40 танків та 400 людей морської піхоти.

Також ЗСУ пошкодили два великі десантні кораблі, на яких було багато ворожої техніки. Судна мали імена Цезар Куніков та Новочеркаськ.

Як тримається Мелітополь

Тимчасово окуповане місто Мелітополь не припиняє чинити сильний громадянський спротив.

Окупант натомість створює в місті гуманітарну кризу, обірвавши ланцюги постачання палива, харчів та медикаментів, розповідає мер міста Іван Федоров. Після російського полону чоловік вимушений працювати із Запоріжжя.

Єдина мережа магазинів Сільпо зачиняється, бо не має можливості працювати, а інших — немає.

А от псевдоочільниця Мелітополя Галина Данильченко встигає наживатися та грабувати місто разом з окупантами. Щоденно загарбники проводять обшуки та вивозяться матеріали й продукти зі складів місцевих підприємств.

Плани росіян на Мелітополь уже відомі.

Окупанти прагнуть встановити в місті рублеву зону, провести вибори та зомбувати людей.

Зокрема, Іван Федоров розповів про бажання вчити українських дітей за російською програмою. Зараз окупанти в пошуках педагогів.

Вчителів, які б погодилися на таке, за моєю інформацією, немає.

Наші воїни ніколи не припинять боротьбу. Нещодавно ми розповіли, які ЗСУ взяли в кільце Ірпінь та вичищають місто від російської навали.