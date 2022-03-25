Получили по щам под Запорожьем: как ВСУ кошмарят врага

Российские войска уже понесли серьезные потери, Запорожье устроило оккупантам очередную “теплую” встречу.
Украинская армия смогла уничтожить большое количество вражеской техники и отвоевать свою территорию.
Теперь украинский флаг развевается над Малиновкой. Это село расположено вблизи временно оккупированного города Пологи, который страдает с самого начала российского нашествия.
Мэр Малиновки Владимир Шин отмечает, что гуманитарная катастрофа уже давно в самом городе и еще двух близлежащих селах: Любимовке и Новозлатополе.
Воды, хлеба не дают, нет гуманитарных завозов и лекарств.
Воды, хлеба не дают, нет гуманитарных завозов и лекарств.
А накануне в порту Бердянска украинские военные уничтожили вражеский десантный корабль. Правда, Саратов, а не Орск, как сообщалось ранее.
Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о значительных потерях России, которые отправились на дно вместе с судном.
На борту было около 40 танков и 400 человек морской пехоты.
На борту было около 40 танков и 400 человек морской пехоты.
Также ВСУ повредили два больших десантных корабля, на которых было много вражеской техники. Это судна Цезарь Куников и Новочеркасск.
Временно оккупированный Мелитополь не прекращает оказывать сильное гражданское сопротивление.
Оккупант же создает в городе гуманитарный кризис, оборвав возможности для поставок топлива, продовольствия и медикаментов, рассказывает мэр города Иван Федоров. После российского плена он вынужден работать из Запорожья.
Единственная сеть магазинов Сельпо закрывается, потому что не имеют возможности работать, а других нет.
Единственная сеть магазинов Сельпо закрывается, потому что не имеют возможности работать, а других нет.
А вот псевдоглава Мелитополя Галина Данильченко успевает наживаться и грабить город вместе с оккупантами.
Ежедневно захватчиками проводятся обыски, вывозятся материалы и продукты со складов местных предприятий. Планы россиян на Мелитополь уже известны.
Оккупанты стремятся установить в городе рублевую зону, провести выборы и зомбировать людей.
Оккупанты стремятся установить в городе рублевую зону, провести выборы и зомбировать людей.
В частности, Иван Федоров рассказал о желании обучать украинских детей по российской программе. Сейчас оккупанты в поисках педагогов.
Учителей, которые согласились бы на такое, по моей информации, нет.
Учителей, которые согласились бы на такое, по моей информации, нет.
Наши воины никогда не прекратят борьбу. Недавно мы рассказали, как ВСУ взяли в кольцо Ирпень.