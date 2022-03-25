Получили по щам под Запорожьем: как ВСУ кошмарят врага

Российские войска уже понесли серьезные потери, Запорожье устроило оккупантам очередную “теплую” встречу.

Украинская армия смогла уничтожить большое количество вражеской техники и отвоевать свою территорию.

Украинский флаг

Теперь украинский флаг развевается над Малиновкой. Это село расположено вблизи временно оккупированного города Пологи, который страдает с самого начала российского нашествия.

Мэр Малиновки Владимир Шин отмечает, что гуманитарная катастрофа уже давно в самом городе и еще двух близлежащих селах: Любимовке и Новозлатополе.

Воды, хлеба не дают, нет гуманитарных завозов и лекарств.

Теплая встреча в порту Бердянска

А накануне в порту Бердянска украинские военные уничтожили вражеский десантный корабль. Правда, Саратов, а не Орск, как сообщалось ранее.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о значительных потерях России, которые отправились на дно вместе с судном.

На борту было около 40 танков и 400 человек морской пехоты.

Также ВСУ повредили два больших десантных корабля, на которых было много вражеской техники. Это судна Цезарь Куников и Новочеркасск.

Ситуация в Мелитополе

Временно оккупированный Мелитополь не прекращает оказывать сильное гражданское сопротивление.

Оккупант же создает в городе гуманитарный кризис, оборвав возможности для поставок топлива, продовольствия и медикаментов, рассказывает мэр города Иван Федоров. После российского плена он вынужден работать из Запорожья.

Единственная сеть магазинов Сельпо закрывается, потому что не имеют возможности работать, а других нет.

А вот псевдоглава Мелитополя Галина Данильченко успевает наживаться и грабить город вместе с оккупантами.

Ежедневно захватчиками проводятся обыски, вывозятся материалы и продукты со складов местных предприятий. Планы россиян на Мелитополь уже известны.

Оккупанты стремятся установить в городе рублевую зону, провести выборы и зомбировать людей.

В частности, Иван Федоров рассказал о желании обучать украинских детей по российской программе. Сейчас оккупанты в поисках педагогов.

Учителей, которые согласились бы на такое, по моей информации, нет.

Наши воины никогда не прекратят борьбу. Недавно мы рассказали, как ВСУ взяли в кольцо Ирпень.