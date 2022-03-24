Как ВСУ взяли в кольцо Ирпень. Рассказываем о ситуации в городе

Оккупанты не первый день держат в аду украинские города. То, что переживают там люди, страшно даже вообразить.
Однако наши военные одерживают маленькие победы. ВСУ взяли в кольцо Ирпень, Бучу, Гостомель. Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская общины остаются под постоянным обстрелом врага, об этом сообщает Бучанский городской совет.
— 80% города Ирпеня уже уволены, полиция там работает, — заявил во время телемарафона советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.
Буча, Ирпень, Ахтырка, Николаев стали городами-героями. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
В настоящее время без связи остается город Мариуполь (Донецкая область), населенные пункты в Киевской области — Ворзель, Ирпень, Буча и Гостомель, а также город Изюм Харьковской области.
Восстановительные работы в этих населенных пунктах пройдут после завершения боевых действий в этих городах.
Враг обстрелял Ирпень из градов, поэтому городской голова Александр Маркушин обратился к жителям города.
Как только наш город будет полностью освобожден от оккупантов, я сразу вам об этом сообщу. Сегодня это, к сожалению, еще не так.
Как только наш город будет полностью освобожден от оккупантов, я сразу вам об этом сообщу. Сегодня это, к сожалению, еще не так.
Он призвал быть осторожными и не верить слухам, что в Ирпень можно возвращаться.
Хотим поделиться контактными телефонами волонтеров Ирпенской общины, за которыми вы можете обратиться за помощью.
Каждый день люди привозят в Ирпень продукты питания и лекарства. Следует заблаговременно формировать списки того, что больше всего нужно.
Ужасы переживают и другие города Украины, рассказываем о ситуации в Чернигове.