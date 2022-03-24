Как ВСУ взяли в кольцо Ирпень. Рассказываем о ситуации в городе

Оккупанты не первый день держат в аду украинские города. То, что переживают там люди, страшно даже вообразить.

Однако наши военные одерживают маленькие победы. ВСУ взяли в кольцо Ирпень, Бучу, Гостомель. Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская общины остаются под постоянным обстрелом врага, об этом сообщает Бучанский городской совет.

— 80% города Ирпеня уже уволены, полиция там работает, — заявил во время телемарафона советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

Буча, Ирпень, Ахтырка, Николаев стали городами-героями. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Связь и интернет

В настоящее время без связи остается город Мариуполь (Донецкая область), населенные пункты в Киевской области — Ворзель, Ирпень, Буча и Гостомель, а также город Изюм Харьковской области.

Восстановительные работы в этих населенных пунктах пройдут после завершения боевых действий в этих городах.

Обстрелы продолжаются

Враг обстрелял Ирпень из градов, поэтому городской голова Александр Маркушин обратился к жителям города.

Как только наш город будет полностью освобожден от оккупантов, я сразу вам об этом сообщу. Сегодня это, к сожалению, еще не так.

Он призвал быть осторожными и не верить слухам, что в Ирпень можно возвращаться.

Контакты в Ирпене

Хотим поделиться контактными телефонами волонтеров Ирпенской общины, за которыми вы можете обратиться за помощью.

+380 68 350 58 18

+380 68 043 72 05

+380 93 076 84 11

+380 67 501 51 53

+380 73 113 08 32

+380 96 869 80 62

+380 63 238 36 45

+380 95 335 98 13

+380 63 961 97 76

+380 67 263 96 19

+380 63 961 9776 Михайловка-Рубежовка, Козинцы, Диброва.

Каждый день люди привозят в Ирпень продукты питания и лекарства. Следует заблаговременно формировать списки того, что больше всего нужно.

Ужасы переживают и другие города Украины, рассказываем о ситуации в Чернигове.