Як ЗСУ взяли в кільце Ірпінь. Розповідаємо про ситуацію у місті

Окупанти не перший день тримають в пеклі українські міста. Те, що переживають там люди, страшно навіть уявити.

Проте наші військові здобувають маленькі перемоги. ЗСУ взяли в кільце Ірпінь, Бучу, Гостомель.

Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмитрівська громади залишаються під постійним обстрілом ворога, про це повідомляє Бучанська міська рада.

– 80% міста Ірпінь вже звільнено, поліція там працює, — заявив під час телемарафону радник голови МВС України Вадим Денисенко.

Буча, Ірпінь, Охтирка, Миколаїв стали містами-героями. Відповідний Указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Зв’язок та інтернет

Нині без звʼязку залишається місто Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині — Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Відновлювальні роботи у населених пунктах відбудуться після завершення бойових дій у тих містах.

Обстріли тривають

Також ворог обстріляв Ірпінь з градів, тож міський голова Олександр Маркушин звернувся до жителів міста.

Наше місто буде повністю звільнено від окупантів, я одразу вам про це повідомлю. Сьогодні це, на жаль, ще не так.

Він закликав бути обережними та не вірити чуткам про те, що в Ірпінь можна повертатися.

Контакти в Ірпіні

Хочемо поділитися контактними телефонами волонтерів Ірпінської громади, за якими ви можете звернутися за допомогою.

+380 68 350 58 18

+380 68 043 72 05

+380 93 076 84 11

+380 67 501 51 53

+380 73 113 08 32

+380 96 869 80 62

+380 63 238 36 45

+380 95 335 98 13

+380 63 961 97 76

+380 67 263 96 19

+380 63 961 9776 Михайлівка-Рубежівка, Козинці, Діброва.

Щодня люди привозять в Ірпінь продукти харчування і ліки. Варто завчасно формувати списки того, що найбільше потрібно.

Жахіття переживають й інші міста України, розповідаємо про ситуацію в Чернігові.