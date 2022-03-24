Як ЗСУ взяли в кільце Ірпінь. Розповідаємо про ситуацію у місті

Окупанти не перший день тримають в пеклі українські міста. Те, що переживають там люди, страшно навіть уявити.
Проте наші військові здобувають маленькі перемоги. ЗСУ взяли в кільце Ірпінь, Бучу, Гостомель.
Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмитрівська громади залишаються під постійним обстрілом ворога, про це повідомляє Бучанська міська рада.
– 80% міста Ірпінь вже звільнено, поліція там працює, — заявив під час телемарафону радник голови МВС України Вадим Денисенко.
Буча, Ірпінь, Охтирка, Миколаїв стали містами-героями. Відповідний Указ підписав президент України Володимир Зеленський.
Нині без звʼязку залишається місто Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині — Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.
Відновлювальні роботи у населених пунктах відбудуться після завершення бойових дій у тих містах.
Також ворог обстріляв Ірпінь з градів, тож міський голова Олександр Маркушин звернувся до жителів міста.
Наше місто буде повністю звільнено від окупантів, я одразу вам про це повідомлю. Сьогодні це, на жаль, ще не так.
Наше місто буде повністю звільнено від окупантів, я одразу вам про це повідомлю. Сьогодні це, на жаль, ще не так.
Він закликав бути обережними та не вірити чуткам про те, що в Ірпінь можна повертатися.
Хочемо поділитися контактними телефонами волонтерів Ірпінської громади, за якими ви можете звернутися за допомогою.
Щодня люди привозять в Ірпінь продукти харчування і ліки. Варто завчасно формувати списки того, що найбільше потрібно.
Жахіття переживають й інші міста України, розповідаємо про ситуацію в Чернігові.