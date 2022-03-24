Таких руйнацій не завдавали навіть фашисти. Ситуація в Харкові станом на 24.03.22

Важкопоранений, але від того ще сильніший. Харків, який окупанти нещадно обстрілюють із гранатометів, бомблять і знищують ракетами, своїм прикладом показав усьому світу, як треба відстоювати свободу.

Ворог наче в агонії — кількість знищених будинків наближається до тисячі, зруйновано або пошкоджено 65 шкіл, майже півсотні дитячих садочків, 11 лікарень і поліклінік.

Російські окупанти знищують будівлі, які встояли навіть під час Другої світової війни — історичні пам’ятки та храми.

Та Харків не тільки чинить опір, а й намагається тримати марку найчистішого міста країни.

Під обстрілами працюють не тільки рятувальники, а й комунальники. Прибирають уламки та відновлюють водопостачання.

В Україні від рук рашистів потерпає не одне місто. Люди живуть без води, їжі, світла та тепла. Раніше ми розповідали про ситуацію в Чернігові.