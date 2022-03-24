Коли бачиш свою дитину, то вибухи здаються салютами: як народжуються діти у Харкові

Війна триває, але вона не ставить на паузу звичне життя людей. Ми одружуємось, ми народжуємо.
Майже 72 мільйони людей у всьому світі побачили, як народжуються маленькі харків’яни в умовах війни. Девід Бекхем віддав на один день свою сторінку в Instagram лікарям із Харкова, і всі його численні підписники змогли побачити, як це – народитися в країні, на яку Росія пішла війною.
Як мама, як жінка, як лікар – мені би хотілося, щоб коли мої пацієнтки народжували, аби у небі не гриміло — ділиться директорка харківського перинатального центру Ірина Кондратова.
Як мама, як жінка, як лікар – мені би хотілося, щоб коли мої пацієнтки народжували, аби у небі не гриміло — ділиться директорка харківського перинатального центру Ірина Кондратова.
І саме її ім’я напередодні почув увесь світ – завдяки футболісту Девіду Бекхему. Лікарка розповіла – їм потрібен стратегічний запас медикаментів для новонароджених: катетери, дитяче харчування, засоби гігієни.
Як це – народити у підвалі, в якому все одно чути вибухи, і під час яких сиплеться тинькування знає породілля Яна. Її чоловік – у протиповітряній обороні і сина ще не бачив.
Також до перинатального починають привозити дітей, які у перші дні життя починають хворіти. Як зазначає Ірина, такі діти надходять зі зневодненням та інфекціями через антисанітарію, спровокованою перебуванням у підвалах та укриттях.
Пологові зали почали облаштовувати у підвалах та напівпідвальних приміщеннях. І щодня у цих “апартаментах” народжується двоє-троє дітей. На щастя, у 99,9% всі дітки народжуються здоровими та без ускладнень при пологах.
Медиків у перинатальному центрі залишилося менше половини, решта – евакуювалися. Акушер-гінеколог Валерій Паламарчук каже: востаннє був удома у перший день війни.
Усім своїм породіллям медики рекомендують виїжджати з міста, проте не всі це роблять. Породілля Яна – одна із них.
Коли бачиш свою дитину, то вибухи здаються салютами.
Коли бачиш свою дитину, то вибухи здаються салютами.
Ми радимо усім вагітним жінкам, які мають можливість, виїжджати із міст активних бойових дій. Але якщо тобі доводиться народжувати у бомбосховищі – читай матеріал із порадами акушерки-гінекологині.