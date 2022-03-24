Коли бачиш свою дитину, то вибухи здаються салютами: як народжуються діти у Харкові

Війна триває, але вона не ставить на паузу звичне життя людей. Ми одружуємось, ми народжуємо.

Майже 72 мільйони людей у всьому світі побачили, як народжуються маленькі харків’яни в умовах війни. Девід Бекхем віддав на один день свою сторінку в Instagram лікарям із Харкова, і всі його численні підписники змогли побачити, як це – народитися в країні, на яку Росія пішла війною.

Як мама, як жінка, як лікар – мені би хотілося, щоб коли мої пацієнтки народжували, аби у небі не гриміло — ділиться директорка харківського перинатального центру Ірина Кондратова.

І саме її ім’я напередодні почув увесь світ – завдяки футболісту Девіду Бекхему. Лікарка розповіла – їм потрібен стратегічний запас медикаментів для новонароджених: катетери, дитяче харчування, засоби гігієни.

Як це – народити у підвалі, в якому все одно чути вибухи, і під час яких сиплеться тинькування знає породілля Яна. Її чоловік – у протиповітряній обороні і сина ще не бачив.

Також до перинатального починають привозити дітей, які у перші дні життя починають хворіти. Як зазначає Ірина, такі діти надходять зі зневодненням та інфекціями через антисанітарію, спровокованою перебуванням у підвалах та укриттях.

Пологові зали почали облаштовувати у підвалах та напівпідвальних приміщеннях. І щодня у цих “апартаментах” народжується двоє-троє дітей. На щастя, у 99,9% всі дітки народжуються здоровими та без ускладнень при пологах.

Медиків у перинатальному центрі залишилося менше половини, решта – евакуювалися. Акушер-гінеколог Валерій Паламарчук каже: востаннє був удома у перший день війни.

Усім своїм породіллям медики рекомендують виїжджати з міста, проте не всі це роблять. Породілля Яна – одна із них.

Коли бачиш свою дитину, то вибухи здаються салютами.

Ми радимо усім вагітним жінкам, які мають можливість, виїжджати із міст активних бойових дій. Але якщо тобі доводиться народжувати у бомбосховищі – читай матеріал із порадами акушерки-гінекологині.