Когда видишь своего ребёнка, то взрывы кажутся салютами: как рождаются дети в Харькове

Война продолжается, но она не ставит на паузу привычную жизнь людей. Мы женимся, мы рожаем.

Почти 72 миллиона людей во всём мире увидели, как рождаются харьковчане в условиях войны. Дэвид Бэкхем отдал на один день свою страницу в Instagram врачам из Харькова, и все его численные подписчики смогли увидеть, как это – родиться в стране, на которую Россия пошла войной.

Как мама, как женщина, как врач – мне бы хотелось, чтобы когда мои пациентки рожали, лишь бы в небе не гремело – делится директор харьковского перинатального центра Ирина Кондратова.

И именно её имя услышал накануне весь мир – благодаря футболисту Дэвиду Бэкхему. Врач рассказала – им нужен стратегический запас медикаментов для новорождённых: катетеры, детское питание, средства гигиены.

Как это – родить в подвале, где всё равно слышны взрывы, и во время которых сыпется штукатурка, знает роженица Яна. Её муж – в противовоздушной обороне и сына ещё не видел.

Также в перинатальный центр начинают привозить детей, которые в первые дни жизни начинают болеть. Как уточняет Ирина, такие дети прибывают с обезвоживанием и инфекциями из-за антисанитарии, спровоцированной пребыванием в подвалах и укрытиях.

Родильные залы начали обустраивать в подвалах и полуподвальных помещениях. И каждый день в этих “апартаментах” рождаются двое-трое детей. К счастью, в 99.9% все детки рождаются здоровыми и без осложнений при родах.

Медиков в перинатальном центре осталось менее половины, остальные – эвакуировались. Акушер-гинеколог Валерий Паламарчук говорит: в последний раз был дома в первый день войны.

Всем своим роженицам медики рекомендуют выезжать из города, однако не все это делают. Роженица Яна – одна из них.

Когда видишь своего ребёнка, то взрывы кажутся салютами.

Мы советуем всем беременным женщинам, имеющим возможность, выезжать из городов активных боевых действий. Но если тебе приходится рожать в бомбоубежище – читай материал с советами акушерки-гинекологини.