Когда видишь своего ребёнка, то взрывы кажутся салютами: как рождаются дети в Харькове

Война продолжается, но она не ставит на паузу привычную жизнь людей. Мы женимся, мы рожаем.
Почти 72 миллиона людей во всём мире увидели, как рождаются харьковчане в условиях войны. Дэвид Бэкхем отдал на один день свою страницу в Instagram врачам из Харькова, и все его численные подписчики смогли увидеть, как это – родиться в стране, на которую Россия пошла войной.
Как мама, как женщина, как врач – мне бы хотелось, чтобы когда мои пациентки рожали, лишь бы в небе не гремело – делится директор харьковского перинатального центра Ирина Кондратова.
Как мама, как женщина, как врач – мне бы хотелось, чтобы когда мои пациентки рожали, лишь бы в небе не гремело – делится директор харьковского перинатального центра Ирина Кондратова.
И именно её имя услышал накануне весь мир – благодаря футболисту Дэвиду Бэкхему. Врач рассказала – им нужен стратегический запас медикаментов для новорождённых: катетеры, детское питание, средства гигиены.
Как это – родить в подвале, где всё равно слышны взрывы, и во время которых сыпется штукатурка, знает роженица Яна. Её муж – в противовоздушной обороне и сына ещё не видел.
Также в перинатальный центр начинают привозить детей, которые в первые дни жизни начинают болеть. Как уточняет Ирина, такие дети прибывают с обезвоживанием и инфекциями из-за антисанитарии, спровоцированной пребыванием в подвалах и укрытиях.
Родильные залы начали обустраивать в подвалах и полуподвальных помещениях. И каждый день в этих “апартаментах” рождаются двое-трое детей. К счастью, в 99.9% все детки рождаются здоровыми и без осложнений при родах.
Медиков в перинатальном центре осталось менее половины, остальные – эвакуировались. Акушер-гинеколог Валерий Паламарчук говорит: в последний раз был дома в первый день войны.
Всем своим роженицам медики рекомендуют выезжать из города, однако не все это делают. Роженица Яна – одна из них.
Когда видишь своего ребёнка, то взрывы кажутся салютами.
Когда видишь своего ребёнка, то взрывы кажутся салютами.
Мы советуем всем беременным женщинам, имеющим возможность, выезжать из городов активных боевых действий. Но если тебе приходится рожать в бомбоубежище – читай материал с советами акушерки-гинекологини.