Таких разрушений не наносили даже фашисты. Ситуация в Харькове 24.03.22

Тяжело раненый, но оттого еще более сильный. Харьков, который оккупанты беспощадно обстреливают из гранатометов, бомбят и уничтожают ракетами, своим примером показал всему миру, как отстаивать свободу.

Враг в агонии — количество уничтоженных домов приближается к тысяче, разрушено или повреждено 65 школ, почти полсотни детских садов, 11 больниц и поликлиник.

Российские оккупанты уничтожают здания, устоявшие даже во время Второй мировой войны — исторические достопримечательности и храмы.

Но Харьков не только сопротивляется, но и пытается держать марку самого чистого города страны.

Под обстрелами работают не только спасатели, но и коммунальщики. Убирают обломки и восстанавливают водоснабжение.

В Украине от рук рашистов страдает не один город. Люди живут без воды, еды, света и тепла. Ранее мы рассказывали о ситуации в Чернигове.