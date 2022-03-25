Як російська “непереможна” армія ламає зуби на Київщині — відео з місця подій

Окупанти хотіли взяти столицю за три дні, та вже понад місяць не можуть зрушити з місця.

Ворог зазнає поразок на кожному напрямку: втрачає техніку, зброю та бійців.

Не рятують окупанта ні ракети, ні важка артилерія, якими він мститься за провал наземних операцій.

Але авіабомби та ракети продовжують летіти у будинки мирних мешканців. Наші журналісти зафільмували яму завглибшки три метри. Такий слід лишила від себе російська ракета Іскандер.

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