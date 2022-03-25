Як російська “непереможна” армія ламає зуби на Київщині — відео з місця подій

Окупанти хотіли взяти столицю за три дні, та вже понад місяць не можуть зрушити з місця.
Ворог зазнає поразок на кожному напрямку: втрачає техніку, зброю та бійців.
Не рятують окупанта ні ракети, ні важка артилерія, якими він мститься за провал наземних операцій.
Не рятують окупанта ні ракети, ні важка артилерія, якими він мститься за провал наземних операцій.
Але авіабомби та ракети продовжують летіти у будинки мирних мешканців. Наші журналісти зафільмували яму завглибшки три метри. Такий слід лишила від себе російська ракета Іскандер.
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