Как российская “непобедимая” армия ломает зубы под Киевом — видео с места событий

Оккупанты хотели взять столицу за три дня, но уже больше месяца не могут сдвинуться с места. Враг терпит поражение на каждом направлении: теряет технику, оружие и бойцов.
Не спасают оккупанта ни ракеты, ни тяжелая артиллерия, которыми он мстит за провал наземных операций.
Не спасают оккупанта ни ракеты, ни тяжелая артиллерия, которыми он мстит за провал наземных операций.
Но авиабомбы и ракеты продолжают лететь в дома мирных жителей. Наши журналисты зафиксировали яму глубиной в три метра. Такой след оставила российская ракета Искандер.
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