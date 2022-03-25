Как российская “непобедимая” армия ломает зубы под Киевом — видео с места событий

Оккупанты хотели взять столицу за три дня, но уже больше месяца не могут сдвинуться с места. Враг терпит поражение на каждом направлении: теряет технику, оружие и бойцов.

Не спасают оккупанта ни ракеты, ни тяжелая артиллерия, которыми он мстит за провал наземных операций.

Но авиабомбы и ракеты продолжают лететь в дома мирных жителей. Наши журналисты зафиксировали яму глубиной в три метра. Такой след оставила российская ракета Искандер.

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