От 3 до 12 лет: как в Украине будут наказываться за “взрывоопасный контент” в соцсетях

Когда-то было время, когда мы могли просто удивляться зацикленности внимания на соцсетях и немного возмущаться бессодержательности контента. Однако все меняется, и в период активной фазы войны враг нашел смысл своего пребывания на разных платформах, чего нельзя сказать об основаниях его пребывания в Украине.

Некоторые украинцы снимают на камеру работу ПВО, результаты попадания российских ракет и места размещения ВСУ, забывая об постоянно нависающей над нами угрозе. Уже сотни и тысячи раз правительство, военные и СБУ призвали не публиковать данные об обстрелах и технике.

Однако все изменилось после небольшого бессмысленного видео с украинской техникой, когда был разрушен ТРЦ в Подольском районе Киева, а восемь человек погибли. Именно благодаря “взрывному контенту” в соцсетях российские оккупанты часто корректируют свои удары и ищут новых жертв.

Поэтому 24 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект об ответственности за размещение подобных данных и несанкционированном распространении информации о перемещении военной помощи или ВСУ в условиях военного положения.

Теперь за свои поступки должны будут отвечать блоггеры, которые пытаются “хайпонуть” на теме войны и пытаются на ней нажиться, набрав как можно больше просмотров.

Им светит до восьми лет лишения свободы, а за помощь врагу — до 12. Осталось лишь дождаться принятия закона и вступления в силу.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что раньше мы часто наблюдали, как после обсуждения повреждений и местности в социальных сетях, враг использовал эту информацию. Страдали и военные, и гражданские из-за этого.

Этот ущерб измеряется человеческими жизнями, поэтому Рада приняла новые статьи.

Согласно закону, в Уголовный Кодекс Украины должна добавиться статья 114-2, предусматривающая лишение свободы на срок:

От трех до пяти лет

Распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину.

В случае, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных сил Украины или без получения письменного разрешения Генерального штаба Вооруженных сил Украины на ее распространение, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

От пяти до восьми лет

Распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований Украины.

В случае, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных сил Украины или без получения письменного разрешения Генерального штаба Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

От восьми до двенадцати лет

За распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, или других формирований, совершенных по предварительному сговору группой лиц, или по корыстным мотивам.

Или же с целью предоставления такой информации государству, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины или незаконным вооруженным формированием, или если они повлекли тяжкие последствия.

Напомним, ранее мы рассказывали, как не попасть на крючок корректировщика огня вражеских войск.