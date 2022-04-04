Одесса приходит в себя от ракетного удара. Ситуация в регионе сейчас

Накануне в половине пятого утра жители одного из микрорайонов Одессы вздрогнули от взрывов. Российские военные попали в хранилище нефтепродуктов.

По данным военной администрации, по городу оккупанты выпустили крылатые ракеты. Две из них удалось сбить нашей ПВО, остальные попали в хранилище.

Сразу после взрывов чиновники просят так называемых блогеров не выкладывать пораженный объект и не становиться корректировщиками врага. Однако некоторые все же не слышат, потому работники СБУ оперативно находят ловкачей.

Действия таких блогеров правоохранители квалифицируют как диверсию и напоминают об уголовной ответственности за публикацию подобных 15 годам лишения свободы.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины также приняла законопроект об ответственности за распространение информации о перемещении или расположении военной помощи и ВСУ в условиях военного положения.