Україна

У деяких районах задимлення, проте небезпеки немає: що відбувається в Одесі після вибухів 3 квітня

Назар Бурхан Олена Яковлєва, редакторка сайту 03 Квітня 2022, 09:35

Більше відео
0:02:49
Обстріли Дніпропетровської області
Масована атака по Дніпропетровській області. Розповідаємо, що сталося минулої доби
0:03:24
Ситуація в Луганській області 03.04.2022
Російські орки зосереджуються на сході України: Луганщина під постійними обстрілами
0:04:38
Ситуація в Ірпені 03.04.2022
Розбір завалів, розмінування, відновлення інфраструктури — чим займається звільнений Ірпінь
0:02:12
Ситуація в Запорізькій області 03.04.2022
Українці зміцнюють обороноздатність краю та чинять опір окупантам — останні новини Запоріжжя
Дивитись більше

Останні відео
0:02:49
Обстріли Дніпропетровської області

Масована атака по Дніпропетровській області. Розповідаємо, що сталося минулої доби
0:03:24
Ситуація в Луганській області 03.04.2022
Російські орки зосереджуються на сході України: Луганщина під постійними обстрілами
0:02:35
Одеса - новини про те, що відбувається у місті зараз після вибухів 3 квітня — Владислав Назаров
У деяких районах задимлення, проте небезпеки немає: що відбувається в Одесі після вибухів 3 квітня
0:04:38
Ситуація в Ірпені 03.04.2022
Розбір завалів, розмінування, відновлення інфраструктури — чим займається звільнений Ірпінь
0:02:12
Ситуація в Запорізькій області 03.04.2022
Українці зміцнюють обороноздатність краю та чинять опір окупантам — останні новини Запоріжжя
0:03:36
Хлопчик Леон надихає українців піснею
Він хотів співати пісні, але прийшла війна. Як 3-річний хлопчик Леон надихає українців на перемогу
0:05:09
Ситуація в Бучі 03.04.2022
Знекровлена, проте звільнена! Як живе деокупована Буча сьогодні
0:01:33
В Одесі пролунали вибухи 3 квітня - що відомо
Рашисти атакували Одесу з повітря: останні новини 3 квітня та втрати ворога
Які країни погодились стати гарантами безпеки України
Покращена версія НАТО. Які країни погодились стати гарантами безпеки України
Арестович про другу фазу війни та вирішальні 2-3 тижні
Ми не можемо кинути Маріуполь: Арестович про другу фазу війни та вирішальні 2-3 тижні
Більше відео
Ситуація в Луганській області 03.04.2022
Читати далі
Російські орки зосереджуються на сході України: Луганщина під постійними обстрілами
Ситуація в Ірпені 03.04.2022
Читати далі
Розбір завалів, розмінування, відновлення інфраструктури — чим займається звільнений Ірпінь

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь