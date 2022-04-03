У деяких районах задимлення, проте небезпеки немає: що відбувається в Одесі після вибухів 3 квітня

Сьогодні, 3 квітня, близько 06:00 в Одесі пролунало кілька вибухів. Місто атакували з повітря, проте нашій протиповітряній обороні вдалося збити кілька ракет, однак, на жаль, не всі.

– Шановні одесити, звертаюся до вас з величезним проханням — не заважати відповідним служба Одеси виконувати свої функціональні обов’язки, — закликав речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

А також попросив подякувати силам протиповітряної оборони й ДСНС міста Одеса.

Ворог продовжив свою підлу практику ураження критичної інфраструктури. У деяких районах міста Одеса видно задимлення. Усі відповідні служби працюють над усуненням наслідків. За попередніми даними, жертв немає.

Про це заявив офіцер командування Південь Владислав Назаров.

Військові вкотре нагадують не викладати в мережу фото та відео з місця подій, а також не ділитися геолокацією уражених об’єктів. За це передбачена кримінальна відповідальність.

Учора в Міністерстві оборони повідомили, що агресорів вигнали з усієї Київської області. Дивися, яка ситуація в Бучі 03.04.2022.