В некоторых районах задымления, однако опасности нет: что происходит в Одессе после взрывов 3 апреля

Сегодня, 3 апреля, около 06:00 в Одессе раздалось несколько взрывов. Город атаковали с воздуха, однако нашей противовоздушной обороне удалось сбить несколько ракет. Сейчас опасности нет.

— Уважаемые одесситы, обращаюсь к вам с огромной просьбой — не мешать соответствующим службам Одессы выполнять свои функциональные обязанности, — призвал спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

А также попросил поблагодарить силы противовоздушной обороны и ГСЧС города Одесса.

Враг продолжил свою подлую практику поражения критической инфраструктуры. В некоторых районах города Одесса видны задымления. Все соответствующие службы работают над устранением последствий. По предварительным данным, жертв нет.

Об этом заявил офицер командования Юг Владислав Назаров.

Военные еще раз напоминают не выкладывать в сеть фото и видео с места событий, а также не делиться геолокацией пораженных объектов. За это предусмотрена уголовная ответственность.

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