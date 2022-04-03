Обескровленная, но освобожденная! Как живет деоккупированная Буча сегодня

Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации город Буча. А в Министерстве обороны сообщили, что агрессоров выгнали из всей Киевской области. В деоккупированные населенные пункты уже отправили гуманитарную помощь.

Сейчас там ввели комендантский час до 5 апреля, чтобы разминировать территорию и найти единичных российских военных.

Руководители области призывают людей не спешить возвращаться в освобожденные населенные пункты: многие из них наполовину разрушены, без света, тепла, воды. Поэтому нужно время для восстановления инфраструктуры.

Смотри, какая ситуация сейчас в освобожденной Буче.

Зверства русской орды просто поражают. Вчера жители Энергодара в Запорожской области собрались на мирный митинг в поддержку Украины. Разогнать его оккупанты решили минометным огнем. Смотри, что известно про взрывы на митинге в Энергодаре.