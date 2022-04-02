В Энергодаре мощные взрывы в центре города — оккупанты разгоняют митинг в поддержку Украины

В субботу, 2 апреля, жители Энергодара (Запорожской области) собрались на мирный митинг в поддержку Украины. Разогнать его оккупанты решили минометным огнем.

Местные жители уже не в первый раз вышли на главную площадь, чтобы показать российским военным, что Энергодар – это Украина. Люди пели гимн Украины, некоторые из них имели при себе флаги.

По хорошей российской традиции к площади оккупанты пригнали автозаки, начали задерживать участников митингов. Впоследствии раздались сильные взрывы и массовые обстрелы. Люди стали убегать.

Предварительно, российские военные задействовали минометы.

Сработали сигнализации авто даже на отдаленных от места взрыва улицах.

СМИ сообщают, что после этого в городе стали глушить связь.

Сейчас известно о четырех пострадавших в результате обстрелов.

Напомним, ночью и утром субботы, 2 апреля, раздавались взрывы в Полтаве, Кременчуге, Днепре. Что произошло — узнай по ссылке.