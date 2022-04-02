В Энергодаре мощные взрывы в центре города — оккупанты разгоняют митинг в поддержку Украины

В субботу, 2 апреля, жители Энергодара (Запорожской области) собрались на мирный митинг в поддержку Украины. Разогнать его оккупанты решили минометным огнем.
Местные жители уже не в первый раз вышли на главную площадь, чтобы показать российским военным, что Энергодар – это Украина. Люди пели гимн Украины, некоторые из них имели при себе флаги.
По хорошей российской традиции к площади оккупанты пригнали автозаки, начали задерживать участников митингов. Впоследствии раздались сильные взрывы и массовые обстрелы. Люди стали убегать.
Предварительно, российские военные задействовали минометы.
Сработали сигнализации авто даже на отдаленных от места взрыва улицах.
Сработали сигнализации авто даже на отдаленных от места взрыва улицах.
СМИ сообщают, что после этого в городе стали глушить связь.
Сейчас известно о четырех пострадавших в результате обстрелов.
Напомним, ночью и утром субботы, 2 апреля, раздавались взрывы в Полтаве, Кременчуге, Днепре. Что произошло — узнай по ссылке.