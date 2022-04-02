Украина

Взрывы в Полтаве, Кременчуге, Днепре: что известно и какая ситуация в городах

Елена Яковлева, редактор сайта 02 апреля 2022, 10:00

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0:03:40
Шок проходить. Як українська економіка оговтується після початку війни
Шок проходит. Как украинская экономика приходит в себя, несмотря на продолжение боевых действий
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 2 квітня
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