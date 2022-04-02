Взрывы в Полтаве, Кременчуге, Днепре: что известно и какая ситуация в городах

Уже больше месяца украинцы каждый раз ложатся спать с мыслью, лишь бы пережить эту ночь. Сегодня, 2 апреля, рашисты впервые атаковали город Кременчуг Полтавской области и сам областной центр. Также пострадал Днепр.
Далее читай подробности о ночных и утренних ударах по Украине.
2 апреля около двух часов ночи рашисты атаковали два инфраструктурных объекта в городе Полтава не менее чем четырьмя ракетами. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в эфире всеукраинского марафона телеканалов.
В настоящее время жители города сидят по домам.
Также утром 2 апреля оккупанты впервые нанесли много ударов по городу Кременчуг: целили по инфраструктурным объектам и жилым домам.
Что касается города Кременчуга, то в 6 часов утра были из трех самолетов, предварительно, атакованы промышленные объекты Кременчуга.
Что касается города Кременчуга, то в 6 часов утра были из трех самолетов, предварительно, атакованы промышленные объекты Кременчуга.
Сейчас есть пожар. Спасатели работают на месте. Что касается пострадавших — еще нет информации, — отметил Лунин.
Он еще раз призвал людей не постить фото и видео с места событий, сохранять спокойствие и не игнорировать воздушную тревогу.
Ночью 2 апреля в Днепре ракеты попали в инфраструктурный объект, который получил серьезные разрушения. Два человека ранены.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
В Кривом Роге ударили по автозаправке. Спасатели потушили возгорание. Пострадавших нет.
Ночью украинские ПВО сбили над Днепропетровской областью четыре вражеских ракеты и один беспилотник.
Также российские войска продолжают обстреливать Лисичанск, город Луганской области. Смотри, какая ситуация в Лисичанске в Луганской области сегодня.