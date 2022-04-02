Вибухи у Полтаві, Кременчуку, Дніпрі: що наразі відомо та яка ситуація в містах

Уже понад місяць українці щоразу лягають спати з думкою, аби пережити цю ніч. Сьогодні, 2 квітня, рашисти вперше атакували місто Кременчук на Полтавщині та сам обласний центр. Також постраждало Дніпро.

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Рашистський удар по Полтаві

2 квітня близько другої години ночі рашисти атакували два інфраструктурні об’єкти у місті Полтава не менше як чотирма ракетами. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін в ефірі всеукраїнського марафону телеканалів.

Наразі жителі міста сидять по домівках.

Атака на Кременчук

Також зранку 2 квітня окупанти вперше завдали багато ударів по місту Кременчук: цілили по інфраструктурних об’єктах і житлових будинках.

Що стосується міста Кременчука, то о 6-й годині ранку були з трьох літаків, попередньо, атаковані промислові об’єкти Кременчука.

Зараз є пожежа. Рятувальники працюють на місці. Що стосується постраждалих — ще нема інформації, — зазначив Лунін.

Він ще раз закликав людей не постити жодних фото з місця подій, зберігати спокій та не ігнорувати повітряну тривогу.

Ракетні удари по Дніпропетровщині

Вночі 2 квітня у Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт, який зазнав серйозних руйнувань. Двоє людей поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

У Кривому Розі вгатили по автозаправці. Рятувальники загасили займання. Постраждалих немає.

Вночі українські ППО збили над Дніпропетровщиною чотири ворожі ракети та один безпілотник.

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