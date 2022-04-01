Майже у кожному районі міста! Ворог безжально гатить по Лисичанську на Луганщині

Лисичанськ, місто Луганської області, зазнав численних обстрілів зі сторони російських військ.
Як повідомили в місцевій адміністрації, загинуло 5 осіб. Від важких осколкових поранень загинула півторарічна дитина.
За офіційними підрахунками зі 100 тисяч жителів у Лисичанську лишаються приблизно 50 тисяч людей.
За офіційними підрахунками зі 100 тисяч жителів у Лисичанську лишаються приблизно 50 тисяч людей.
У місті працюють 10 пунктів із видачі гуманітарної допомоги.
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