Майже у кожному районі міста! Ворог безжально гатить по Лисичанську на Луганщині

Люди плачуть і дякують ЗСУ! Як у 50 населених пунктах замайорів рідний синьо-жовтий стяг

Загалом, у 50 українських сіл та містечок замайорів наш рідний синьо-жовтий стяг. Сьогодні там вже українські захисники, а люди повиходили їх зустрічати.