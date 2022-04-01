Україна

Люди плачуть і дякують ЗСУ! Як у 50 населених пунктах замайорів рідний синьо-жовтий стяг

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 02 Квітня 2022, 00:42

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