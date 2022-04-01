Люди плачуть і дякують ЗСУ! Як у 50 населених пунктах замайорів рідний синьо-жовтий стяг

Збройні сили України звільнили від російських окупантів ще майже 30 населених пунктів у Київській та Чернігівській областях. Ще 11 на Херсонщині, 4 на Харківщині та усі окуповані міста Сумщини, окрім Конотопа.

Загалом, у 50 українських сіл та містечок замайорів наш рідний синьо-жовтий стяг.

Сьогодні тут вже українські захисники, а люди повиходили їх зустрічати. Вони виносять гостинці нашим воїнам та дякую, що звільнили їхні домівки від ворогів.

Втім поки місцевим жителям, яким вдалось виїхати, повертатись додому небезпечно, адже ворог по собі залишає багато мін.

Окрім того, є ймовірність, що ворог невдовзі захоче спробувати взяти реванш.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка ситуація в Київській області станом на 1 квітня.