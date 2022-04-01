Залишили після себе лише десятки знищеної техніки: ситуація в Київській області 1 квітня

Житомирська траса під контролем Збройних сил України. Велике вороже угруповання, яке намагалося вести наступ на Київ із Заходу, відступило.

Окупанти залишили після себе десятки одиниць спаленої техніки та десятки тіл мирних жителів, яких вони розстріляли просто на трасі в автомобілях.

Моторошна картина, яку й годі збагнути. Розбиті багатоповерхівки, супермаркети та спалені автівки просто на дорозі. Понівечені відбійники, поламані дерева та людські тіла.

Наразі на Житомирській трасі дуже тихо та страшно, тому що навколо багато мертвих людей. Усі вони тікали від війни, але цього їм зробити не вдалося.

Деякі люди, очевидно, ще встигли вийти з автомобілів, їхні тіла лежать поряд. Інші залишилися у салонах.

На узбіччі видніється гірка. Це тіла мирних українців лежать одне на одному.

Один із тисяч злочинів зафіксував дрон. Чоловік вибіг з автомобіля і благав не стріляти, оскільки в машині була вже поранена його дружина та дитина. Проте вони вистрілили.

На трасі тепер серед живих людей — лише розвідники ЗСУ. Вони обстежують територію, перевіряють, чи ворог не залишив мін та розтяжок.

Неподалік від траси лежать гори відстріляних гільз окупантів. Там же і спалений танк, біля якого вони базувалися. Поряд стільці та продукти, вкрадені з сусідньої автозаправки, яку вони розтрощили.

Наша тероборона тепер теж прочісує ліс. Кажуть, що ворог дійсно покинув місцевість, погубивши дорогою власні документи. Мабуть, зрозумів, що ліпше тікати з ганьбою, аніж померти.

Українські бійці натомість ще й здобули трофеї. Тепер у них є і протитанкова зброя. Вони продовжують виносити з лісу ящики набоїв.

Проте їхати трасою ще зарано, скрізь лежать міни. А головне — спочатку тут мають попрацювати судмедексперти та слідчі, щоб зафіксувати кожну смерть та кожен злочин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗСУ звільнили до 30 населених пунктів на Київщині.