Оставили после себя только десятки уничтоженной техники: ситуация в Киевской области 1 апреля

Житомирская трасса под контролем Вооруженных сил Украины. Большая вражеская группировка, пытавшаяся вести наступление на Киев с Запада, отступила.

Оккупанты оставили после себя десятки единиц сожженной техники и десятки тел мирных жителей, которых они расстреляли прямо на трассе в автомобилях.

Жуткая картина, которую нельзя понять. Разбитые многоэтажки, супермаркеты и сожженные машины прямо на дороге. Изуродованные отбойники, поломанные деревья и человеческие тела.

На Житомирской трассе очень тихо и страшно, потому что вокруг много мертвых людей. Все они убегали от войны, но этого сделать не удалось.

Некоторые люди, очевидно, еще успели выйти из автомобилей, их тела лежат рядом. Другие остались в салонах.

На обочине виднеется горка. Это тела мирных украинцев лежат друг на друге.

Одно из тысяч преступлений зафиксировал дрон. Муж выбежал из автомобиля и умолял не стрелять, поскольку в машине была его раненая жена и ребенок. Однако они выстрелили.

На трассе теперь среди живых людей только разведчики ВСУ. Они обследуют территорию, проверяют, не оставил ли враг мин и растяжек.

Недалеко от трассы лежат горы отстрелянных гильз оккупантов. Там же и сожженный танк, возле которого они базировались. Рядом стулья и продукты, украденные из соседней автозаправки, которую они разбили.

Наша терроборона теперь тоже прочесывает лес. Говорят, что враг действительно покинул местность, растеряв по дороге собственные документы. По-видимому, понял, что лучше убегать с позором, чем умереть.

Украинские бойцы взамен получили трофеи. Теперь у них есть и противотанковое оружие. Они продолжают выносить из леса ящики патронов.

Однако ехать по трассе еще рано, везде лежат мины. А главное — сперва здесь должны поработать судмедэксперты и следователи, чтобы зафиксировать каждую смерть и каждое преступление.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ освободили до 30 населенных пунктов в Киевской области.