Снова под контролем ВСУ! Украинские военные освободили до 30 населенных пунктов в Киевской области

Они хотели наступать, а теперь им остается только убегать. Оккупанты не просто не получают контроль над украинскими территориями, но и терпят значительные поражения на поле боя.

Украинские войска уверенно идут вперед и освобождают от оккупантов мирные города и села нашего родного государства. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, отметив, что уже удалось взять под контроль около 30 населенных пунктов в Киевской области.

Освобожденные населенные пункты

На Полесском направлении подразделениями Вооруженных сил Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная.

На Северском направлении после ухода противника подразделениями Вооруженных сил Украины взяты под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.

Общая оперативная обстановка

Войска врага продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые и авиационные удары по объектам критической инфраструктуры, зданиям органов государственного управления и жилым кварталам украинских городов.

Наблюдается частичный отвод подразделений оккупационных войск с Полесского и Северского направлений.

Враг осуществляет подготовку к перемещению дополнительных подразделений Восточного военного округа для ведения боевых действий на территории Украины.

Основные усилия оккупантов направляются на ведение обороны занятых ранее рубежей, перегруппировку и восстановление боеспособности.

Противник осуществляет минирование местности и объектов инфраструктуры, применяет артиллерию.

На Волынском направлении подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь осуществляют меры по усилению охраны белорусско-украинской границы.

На Северском направлении противник продолжает блокировать Чернигов.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков и производить артиллерийские обстрелы города, на захваченных рубежах переходит к обороне.

Противник продолжает контролировать Изюм и удерживать понтонные переправы через реку Северский Донец с целью обеспечения наступательных действий.

В течение дня противник безуспешно вел боевые действия в направлении населенного пункта Малая Комышеваха. ВСУ остановили движение оккупантов.

На Донецком направлении враг продолжает огневое влияние и штурмовые действия на отдельных направлениях. Продолжает наносить авиационные удары по населенным пунктам.

Вражеские войска продолжают сосредоточивать силы на взятии под контроль населенных пунктов Попасна и Рубежного, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

В Южнобужском направлении подразделения оккупационных войск продолжают оказывать огневое влияние с применением артиллерии по позициям наших войск.

Оккупанты пытались провести наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка с целью улучшения тактического положения.

А пока мы продолжаем восхищаться героизмом украинских воинов, пора уже подумать о будущем и помочь нашей армии. Читай, как можно выиграть романтический ужин с разведчиком ВСУ в День победы.