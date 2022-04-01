Романтический ужин с разведчиком на День победы. Как волонтеры устроили креативный сбор средств

Прицельные выстрелы в заснеженных полях и четкая отработка боевых задач. Это военные учения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады буквально за месяц до войны.

Обретенное тогда мастерство сейчас помогает крушить врага, но чтобы уничтожать его еще успешнее — ребятам нужна современная техника. С этой просьбой они обратились к волонтерам.

Украинские волонтеры, говорят, могут найти всё на свете. А порой воплощают столь креативные идеи, что желающих помочь слишком много.

Писатель Игорь Завилинский рассказывает, что ребята из 80 бригады попросили дорогущий коптер.

— В этот момент мы поняли, что нам не просто нужен сбор средств, а нужно какое-то событие.

Мы придумали для девушек приз — ужин с разведчиком в День победы.

Это предложение совершило настоящий взрыв в социальных сетях. Помочь нашим разведчикам вы можете на сайте Donate2Ukraine.

Волонтеры очень сильно поддерживают наших военных. Бывает, что они бодрствуют по ночам и идут на большой риск. Ранее Виктория Дворецкая рассказала о работе фонда Повернись живим.