Знову під контролем ЗСУ! Українські військові звільнили до 30 населених пунктів на Київщині

Вони хотіли наступати, а тепер їм залишається лише тікати. Окупанти не просто не отримують контролю над українськими територіями, але й зазнають значних поразок на полі бою.

Натомість українські війська впевнено йдуть уперед та звільняють від окупантів мирні міста та села нашої рідної держави. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, зазначивши, що вже вдалося взяти під контроль близько 30 населених пунктів у Київській області.

Звільнені населені пункти

На Поліському напрямку підрозділи Збройних сил України відновили контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна.

На Сіверському напрямку після відходу противника підрозділи Збройних сил України взяли під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка.

Загальна оперативна обстановка

Війська ворога продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури, будівлях органів державного управління та житлових кварталах українських міст.

Спостерігається часткове відведення підрозділів окупаційних військ з Поліського та Сіверського напрямків.

Ворог здійснює підготовку до переміщення додаткових підрозділів Східного військового округу для ведення бойових дій на території України.

Основні зусилля окупантів спрямовуються на ведення оборони зайнятих раніше рубежів, перегрупування та відновлення боєздатності.

Противник здійснює мінування місцевості та об’єктів інфраструктури, застосовує артилерію.

На Волинському напрямку підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь здійснюють заходи з посилення охорони білорусько-українського кордону.

На Сіверському напрямку противник продовжує блокувати Чернігів.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків та здійснювати артилерійські обстріли міста, на захоплених рубежах переходить до оборони.

Противник продовжує контролювати Ізюм та утримувати понтонні переправи через річку Сіверський Донець з метою забезпечення ведення наступальних дій.

Протягом дня противник безуспішно вів бойові дії у напрямку населеного пункту Мала Комишуваха. ЗСУ зупинили рух окупантів.

На Донецькому напрямку ворог продовжує здійснювати вогневий вплив та штурмові дії на окремих напрямках. Продовжує завдавати авіаційних ударів по населених пунктах.

Ворожі війська продовжують зосереджувати сили на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також на встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку підрозділи окупаційних військ продовжують здійснювати вогневий вплив із застосуванням артилерії по позиціях наших військ.

Окупанти намагалися провести наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка з метою покращення тактичного положення.

А поки ми продовжуємо захоплюватись героїзмом українських воїнів, час уже подумати про майбутнє та заразом допомогти нашій армії. Читай, як можна виграти романтичну вечерю з розвідником ЗСУ на День перемоги.